 هذه الشوربة تحرق الدهون

هل تبحثين عن طريق فعالة للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون بفعالية؟ لما لا تجربي هذه الوصفة المجربة...

المقادير:

3 بصلات مقطعة

5 جزرات مقطعة

2 ثمرة طماطم مقطعة

رأس كرنب أو ملفوف كبيرة مقطعة ناعمًا

2 بصل أخضر مقطع

2 فلفل أخضر أو ألوان مقطع

10 أعواد كرفس مقطع

4 أكواب من المرق

الطريقة:

بقلى البصل دون دهون في وعاء غير لاصق، ثم يضاف البصل الأخضر ويقلب.

يضاف الجزر والكرنب والفلفل ويقلب. ثم يضاف الكرفس والطماطم.

يضاف المرق وتترك لتغلي وتتبل بالملح والفلفل والبهار.

