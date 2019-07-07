 هذه الشوربة تحرق الدهون

هل تبحثين عن طريق فعالة للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون بفعالية؟ لما لا تجربي هذه الوصفة المجربة...
المقادير:
3 بصلات مقطعة
5 جزرات مقطعة
2 ثمرة طماطم مقطعة
رأس كرنب أو ملفوف كبيرة مقطعة ناعمًا
2 بصل أخضر مقطع
2 فلفل أخضر أو ألوان مقطع
10 أعواد كرفس مقطع
4 أكواب من المرق
الطريقة:
بقلى البصل دون دهون في وعاء غير لاصق، ثم يضاف البصل الأخضر ويقلب.
يضاف الجزر والكرنب والفلفل ويقلب. ثم يضاف الكرفس والطماطم.
يضاف المرق وتترك لتغلي وتتبل بالملح والفلفل والبهار.
هل تبحثين عن طريق فعالة للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون بفعالية؟ لما لا تجربي هذه الوصفة المجربة...