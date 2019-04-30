"آسوس" تطلق تي- شيرت شفاف ولامع للرجال (صورة)‎

أصيب المتسوقون بحيرة من أمرهم بعد الإصدار الأخير من ملابس "التسعينيات الجديدة" من منفذ البيع الإلكتروني "آسوس"، والتي تشتمل على تي - شيرت لامع وشفاف للرجال.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر صورة للتيشيرت القصير، منتقدًا "آسوس" لإطلاقه عناصر تحت اسم التسعينيات، على الرغم من كونها لا تبدو شيئًا عصريًا في ذلك الوقت.

وكتبت المرأة البريطانية المعروفة باسم تشارلي، على موقع التواصل الاجتماعي: "لم يكن هذا في التسعينات. لقد كانت جميع القمصان "بولو"، والبنطلون الجينز، والشعر المجعد، والكاب".

التيشيرت المدرج تحت اسم"التسعينيات الجديدة" على موقع آسوس، وهو تي شيرت مشبك ذو حجم كبير ولامع بأحجام XXS إلى 3XL ، سيعيد المشترين المحتملين إلى سعر 18 جنيهًا إسترلينيًا.

ووُصف المنتج بأنه يتسق مع "الحالة المزاجية الحالية" ويتفق مع "أحدث الاتجاهات".

ويصف البعض هذه القطعة وبقية المجموعة الجديدة بأنها "مخزية" و"قبيحة بشكل رهيب"، حيث علقت إحدى النساء: "أنا مستاءة جداً ولا أستطيع أن أصدق أن أسوس أطلقت قسمًا من التسعينيات هذا محرج".

واتفق معها أحد الرجال قائلا:" هذه المجموعة الحديثة للرجال من أسوس هي عار كامل".

وقال آخر: "لقد أرسلت لأسوس عبر البريد الإلكتروني لتخبرني عن مجموعة التسعينيات الجديدة، قمصان شبكية، والمطبوعات الرهيبة - كل شيء قبيح للغاية".

وأضاف رابعًا: "لماذا تحاول شركة ASOS بيع القمصان الشبيكة للرجال؟"

بينما أجابت امرأة واحدة ببساطة: "أرجوك يا رب، لا مزيد من الشبيكة".

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