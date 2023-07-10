آشي ستوديو.. أول مصمم أزياء سعودي يدخل أسبوع الموضة الباريسي

إنه الفصل الجديد لعلامة آشي ستوديو التي تأسست في عام 2007 وبمثابة رحلة جديدة ستحمل المصمم السعودي الشاب إلى إنجازات أخرى متتالية.

أصبحت هذه العلامة الأيقونية التي تحولت بسرعة إلى مرجع لأهم الشخصيات والنجمات من عالم الفن والغناء فارتدت إبداعاته كل من الملكة رانيا، بيونسيه، ليدي غاغا، بينيلوبي كروز، ديبيكا بادكون، سونام كابور إلى Phoebe Waller-Bridge وغيرهن الكثير.

قال المصمم آشي خلف الكواليس في "مسرح دو شاتليه" Théâtre du Châtelet في قلب العاصمة الفرنسية باريس حيث قدم المجموعة التي حملت عنوان "الجوهر": "العملية مختلفة، الأفكار مختلفة، كل شيء مختلف. الضغط مستمر." مشيرا إلى استمرار العملية الإبداعية والإبتكارات الخلابة.

واستند في المجموعة إلى رواية المؤلف الألماني باتريك سوسكيند "Perfume: The Story of a Murderer"، فشرع في سرد قصة وجسد قصيدة جريئة وشاعرية "الرومانسية السوداء". يتخلل الشغف والغموض الصور الظلية الدرامية والتي جائت في بعض التصاميم ضخمة وكبيرة بحيث تجسد السعي العميق للتعبير النهائي عن الفن والأدب. مثلما يحول الإستخراج روح النبات إلى رائحة، يستخدم Ashi حرفية دقيقة لإعادة بناء المفاهيم غير المادية للذاكرة والعطر إلى تصميم أزياء.

قماش الموهير الأنيق يعود إلى تصاميم الموسم القادم

خطفت تصاميم هذه المجموعة الأنظار بأقمشتها المتعددة والمبتكرة والتي شكلت منها الفساتين المخملية المونوكروم، إلى فساتين مختلفة بهندستها بأشكال مستوحاة من زجاجات العطور، والتي تتناقض مع المعاطف الملفوفة والفساتين الطويلة المصممة بأقمشة مثل الموهير المصقول أو الدانتيل. كما تميزت المجموعة بلوحة ألوان من الأسود والأبيض والألوان الحيادية، مع بعض من لمسات الوردي أو الفوشيا التي تألف منها هذا المعطف الذي تشكل على هيئة فستان فاخر وأنيق.

الروايات الأدبية مصدر للإلهام والإبداع

تتجسد هذه القصيدة الشعرية الغامضة للرومانسية المظلمة المستوحاة من الرواية الشهيرة "العطر" والتي أيضا حملت المجموعة إسمها من وحي الرواية أيضا.

في إطلالات عكست تنوعه أصول آشي الشرقية وغناها بالأفكار والمعتقدات والثقافات المختلفة. وتماشيا مع ميل مصمم الأزياء للدراما ، تم الكشف عن هذه المجموعة على خشبة المسرح في Théatre du Châtelet في باريس، احتفلت مجموعة أزياء آشي لخريف وشتاء 2023 بالأناقة الملفتة والحرف اليدوية المعقدة كالحرفة المستخدمة في هذا الفستان الذي استغرق إعداده أكثر من 200 ساعة لتثبيت الريش والقماش المنسوج والمفكك.

صورة ظلية جديدة ومفككة يبتكرها المصمم آشي ستوديو

تبدو الصورة الظلية المنحنية على شكل حرف S وكأنها تحيط بالجسم وتحتضنه مثل قماش شفاف وأنيق يكشف الجمال والقوة للجسد، مع فتحات موضوعة بشكل استراتيجي تحتفي وتخاطب القوام الأنثوي.

تظهر التصاميم الفينتاج طيات تشبه الأوريغامي على ثوب سهرة مصنوع من 150 مترًا من القماش المنسوج بدقة وحرفية عالية للخروج بتصميم مبتكر، جديد وفريد من نوعه بلا شك.

كيف كان رأي المصمم في مشاركة السعودية في مسرح الـ"أوت كوتور"؟

لم تكن علامة Ashi Studio من بين العلامات التي عرضت تصاميمها هذا الأسبوع في باريس كجزء من " Saudi 100 Couture Showroom" الذي نظمته هيئة الأزياء السعودية، لكن المصمم أعرب عن سعادته لرؤية العلامات التجارية الزميلة في دائرة الضوء والظهور وقال: "أعتقد أنني فتحت الطريق وفتحت البلاد الطريق أيضا، لذا فهو نوع من التعاون". مبديا إعجابه بالمواهب الشابة الجبارة التي شاركت في هذا الحدث الضخم والمميز.

