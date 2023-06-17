سان لوران تفتتح موسم ربيع وصيف 2024 لأزياء الرجال - تفاصيل حصرية للبوابة

من باريس إلى بيرلين، انتقلت دار الأزياء الفرنسية العريقة بقيادة المصمم البلجيكي أنتوني فاكاريللو لتقديم المجموعة الجديدة لأزياء الرجال لموسم ربيع وصيف 2024.

وقدمت المجموعة بأسلوب سان لوران المعتاد حيث سيطرت الرؤية الجمالية والجريئة على المجموعة التي اختار فيها المصمم إذابة وكسر القيود الجافة بين ملابس الرجل والمرأة وأذاب قضية التمييز الجندري ليقدم العديد من القطع التي أتت متشابهة إلى حد كبير مع الأسلوب النسائي، حيث اعتبر جميع نقاد الموضة من حول العالم أن المجموعة الجديدة ما هي إلا امتداد للمجموعة النسائية التي عرضت في الأول من آذار الماضي.

أتموسفير العرض ومصدر الوحي في مجموعة سان لوران للرجال

لم يقع اختيار المصمم والمدير الإبداعي للدار على مدينة برلين الألمانية بلا أي سبب معين، بل كان هنالك هدف غامض كشفه مدير الؤيا الإبداعية إيليو عباس في حوار مع مراسل البوابة نارت علي كشف له الإلهام الكامن وراء هذه المجموعة.

"فقد وقع اختيار مصدر الوحي على الروائية والكاتبة الفرنسية جين مورو التي عاشت في برلين إلى جانب الفنان فيسبندر الذي رافق إيف سان لوران لفترة طويلة قضاها المصمم الفرنسي في المدينة.

وأغنية "إلى أعلى يداي" والتي أعلن عن العرض على أنغامها وفيديو قصير مصور من "نثالي كونجيلهوم" فتشكلت هذه العناصر مع بعضها لبناء هذه الرؤيا لدي ولدى أنتوني والفريق" وكانت أجواء العرض ساحرة وتتسم بطابع سان لوران بكل فخر، بدءا من الديكور الراقي بكراسي جلدية فاخرة ووصولا إلى واجهات المتحف الألماني الذي شيد عام 1968 ليكون بعد ذلك أحد أشهر متاحف وأروع أمثلة العمارة الألمانية في برلين وعلى واجهة غروب الشمس ارتسمت لوحة طبيعية خلابة أذهلت الحضور ليبدأ العرض على أنغام موسيقى الدي جي الفرنسي سيباستيان وصورة غروب الشمس.

بدلات "لو سموكينج" بأكتاف عريضة

افتتح العرض بمجموعة من الإطلالات التي تميزت بطابعين اثنين جمعها بين الإطلالات جميعها، الأولى هي الأكتاف العريضة والقوية التي رافقت معظم الإطلالات بأسلوب سان لوران الجريء والقوي.

أما الثانية فكانت الأناقة والفخامة المفرطة التي يبالغ المصمم في إظهارها فباختيار الأقمشة المميزة التي وقع الاختيار عليها، رأينا إطلالات بدت فيها قطع البلايزر وكأنها منحوتة خفيفة الوزن تتمايل وتتأرجح مع الحركة الرشيقة للعارضين.

وكانت القمصان البيضاء الرسمية هي الجوكر في هذا العرض، فرافقت معظم الإطلالات وبدت غاية في الأناقة والرقي.

حضور خجول لقماش النايلون الأسود

للمرة الأولى، يوظف فاكاريللو قماش النايلون الأسود في تصاميمه ولكن، بأسلوب راقي وفاخر جدا فكان حضوره هو الأبرز في هذه المجموعة فرأيناه تارة على هيئة قميص سافاري بلا أكمام نسق مع بنطال أسود من جاباردين سان لوران الشهير، ورأيناه تارة أخرى ب"ترينش كوت" أسود راقي مناسب للاستخدام كمعطف المطر الربيعي نظرا لقماشه الناعم والأنيق.

نقشة الفهد تبرز في بعض الإطلالات الجريئة

كانت إذابة الحدود الجندرية بين دولاب الرجل والمرأة في هذا العرض محور الاهتمام، ففي مقابلة مع المدير الإبداعي للدار وصف هذه المجموعة قائلا: أردت التطرق إلى عناصر الخزانة النسائية فقد أمضينا وقت طويل نبحث في دولاب الرجل لنعير الإمرأة العديد من التصاميم المهمة أحدها البليزر...لقد حان الوقت لنلقي نظرة ونكون فضوليين".

كان حضور قماش منقوش بنقشة الفهد أمرا رائعا على هيئة قميص راقي بقصة مثنية إلى أحد الأطراف ومرة أخرى بإطلالة بسيطة تموضعت حول معطف صيفي ناعم.