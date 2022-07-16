آلام الأسنان..7 علاجات منزلية وطبيعية تعرف عليها

آلام الأسنان عادة ما تكون خفيفة إلى شديدة وتتركز في الأسنان والفك أو حولهما، وقد يشير الألم إلى أن لديك حالة صحية محتملة بشأن السن أو اللثة.

وإذا كنت تعاني من آلام الأسنان فمن المهم معرفة السبب وراء ذلك، فمن هناك، يمكنك تحديد أفضل طريقة لتخفيف أي ألم أو تورم أو أعراض أخرى.

ويمكن للشطف المنتظم بالماء المالح وتطبيق الضغط البارد عادةً علاج التهيج الطفيف، ولكن آلام الأسنان الأكثر خطورة قد تتطلب تدخل طبيب الأسنان.

وفي حال استمرت الأعراض لأكثر من يوم أو يومين، يجب مراجعة طبيب الأسنان، حيث يمكنه تقديم إرشادات حول كيفية تخفيف الأعراض ومنع الألم في المستقبل، كما يجب عليك أيضًا التحدث مع طبيب الأسنان قبل استخدام أي من العلاجات المنزلية الطبعية وخاصة بالنسبة للحوامل والمرضعات أو إذا كان هناك حالة طبية قد تتأثر بالمكونات العشبية.

علاج آلام الأسنان في المنزل بمكونات طبيعية

الماء والملح

بالنسبة لكثير من الناس، تعد الغرغرة بالمياه المالحة علاجًا فعالًا، حيث أن الماء المالح مطهر طبيعي، ويمكن أن يساعد في تخفيف جزيئات الطعام والحطام الذي قد يكون عالقًا بين أسنانك، أيضًا يمكن أن يساعد علاج وجع الأسنان بالماء المالح في تقليل الالتهاب وشفاء أي جروح عن طريق الفم.

غسول بيروكسيد الهيدروجين

قد يساعد غسول بيروكسيد الهيدروجين أيضًا في تخفيف الألم والالتهاب، وبالإضافة إلى قتل البكتيريا، يمكن أن يقلل بيروكسيد الهيدروجين من اللويحات ويشفي اللثة النازفة، فقط تأكد من تخفيف بيروكسيد الهيدروجين بشكل صحيح، وللقيام بذلك، اخلط بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 3 في المائة مع أجزاء متساوية من الماء، واستخدمه كغسول فم، ولا تبتلعه.

ضغط بارد

يمكنك استخدام الضغط البارد لتخفيف أي ألم تعاني منه، خاصة إذا كان أي نوع من الصدمات قد تسبب آلام الأسنان، وعندما تضع ضغطًا باردًا، فإنه يتسبب في انقباض الأوعية الدموية في المنطقة، وهذا يجعل الألم أقل حدة، كما يمكن أن يقلل البرد أيضًا من أي تورم والتهاب.

أكياس شاي النعناع

يمكن استخدام أكياس شاي النعناع لتخدير الألم وتهدئة اللثة الحساسة، فقط اترك كيس الشاي المستخدم ليبرد قليلاً قبل وضعه في المنطقة المصابة، ويجب أن يظل دافئًا بعض الشيء، كما يمكنك أيضًا استخدام هذه الطريقة لتبريد المنطقة بدلاً من تسخينها، وللقيام بذلك، ضع كيس شاي مستعملًا في الفريزر لبضع دقائق لتبريده ثم ضع الكيس على سنك.

ثوم

منذ آلاف السنين، تم التعرف على الثوم واستخدامه لخصائصه الطبية، كما أن الثوم لديه خصائص مضادة للبكتيريا، ولا يقتصر الأمر على قتل البكتيريا الضارة التي تسبب آلام الأسنان فحسب، بل يمكن أن يعمل أيضًا كمسكن للألم.

ولاستخدام الثوم على آلام الأسنان، اسحق فص الثوم لإنشاء معجون وضعه في المنطقة المصابة، وقد ترغب في إضافة القليل من الملح، أو بكل بساطة يمكنك مضغ فص من الثوم الطازج ببطء.

مستخلص الفانيليا

يحتوي مستخلص الفانيليا على الكحول، والذي يمكن أن يساعد في تخدير الألم، كما أن خصائصه المثبتة لمكافحة الأكسدة تجعله معالجًا فعالًا، فقط تأكد من استخدام الفانيليا الحقيقية بدلاً من الأنواع التقليد، ولاستخدام هذا العلاج، ضع كمية صغيرة من مستخلص الفانيليا على إصبعك أو كرة قطن، وطبقه مباشرة على المنطقة المتضررة عدة مرات في اليوم.

القرنفل

تم استخدام القرنفل لعلاج آلام الأسنان عبر التاريخ، حيث يمكن للزيت تخدير الألم بشكل فعال وتقليل الالتهاب، كما يحتوي القرنفل على اليوجينول، وهو مصدر طبيعي مطهر موثوق به، ولاستخدام هذا العلاج، قم بتخفيف زيت القرنفل بزيت حامل، مثل دوار الشمس أو زيت الجوجوبا، واستخدم نسبة حوالي 15 قطرة من زيت القرنفل إلى أونصة واحدة من الزيت الناقل.

كيفية منع آلام الأسنان

يمكنك منع احتمال حدوث آلام الأسنان من خلال ممارسة نظافة الفم الجيدة، مثلًا خيط مرة واحدة على الأقل يوميًا وتفريش أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين مرتين على الأقل يوميًا، ويمكنك أيضًا التفكير في استخدام غسول الفم.

وفي الواقع، يمكن أن تسبب بعض الأطعمة بشكل خاص تراكم البلاك، بما في ذلك:

الحمضيات

الخبز

الحلوى الحامضة

رقائق البطاطس

الفواكه المجففة

المشروبات الغازية

الكحول

الثلج

من المهم جدًا أن تقوم بتنظيف هذه الأطعمة بالفرشاة والخيط بعد تناولها للمساعدة في منع تراكم البلاك، أو ضع في اعتبارك الحد منها في نظامك الغذائي.

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