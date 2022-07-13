هل الفاكهة جيدة أم سيئة لصحتك ؟ إليك ما يجب معرفته

تحتوي الفاكهة على بعض السكر، لكنها لا تزال خيارًا صحيًا، حيث أن الفواكه الكاملة مليئة بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والألياف، فقط لا تفرط في تناول عصائر الفاكهة والفواكه المجففة.

من ناحية أخرى، يعرف معظم الناس أن الفاكهة صحية لأنها أطعمة كاملة وغير مصنعة، والعديد من الفواكه مريحة جدًا أيضًا ومن السهل جدًا تناولها بشكل سريع، حيث يسميها بعض الناس وجبات الطبيعة السريعة لأنها سهلة الحمل والتحضير.

ومع ذلك، فإن الفواكه عالية نسبيًا في السكر مقارنة بالأطعمة الكاملة الأخرى، لهذا السبب، قد تتساءل عما إذا كانت الفاكهة لها فوائد تنعكس على صحة الجسم، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة.

هل الفاكهة مفيدة للصحة أم ضارة؟

كمية السكر الموجودة في الفاكهة آمنة للأكل

تشير الكثير من الأبحاث إلى أن الإفراط في تناول السكر المضاف ضار، ويشمل ذلك سكر المائدة (السكروز) وشراب الذرة عالي الفركتوز، وكلاهما عبارة عن نصف جلوكوز ونصف فركتوز، حيث يمكن أن يكون للفركتوز، على وجه الخصوص، آثار سلبية على صحة التمثيل الغذائي عند تناوله بكميات كبيرة.

ويعتقد الكثير من الناس الآن أنه نظرًا لأن السكريات المضافة يمكن أن يكون لها آثار سلبية، يجب أن ينطبق الشيء نفسه على الفواكه التي تحتوي أيضًا على الفركتوز.

ومع ذلك، هذا مفهوم خاطئ، حيث أن الفركتوز ضار بكميات كبيرة فقط، ومن الصعب الحصول على كميات زائدة من الفركتوز من الفاكهة، وبالنسبة لمعظم الناس، فإن كمية السكر الموجودة في الفاكهة آمنة للأكل.

تستغرق الفواكه وقتًا في المضغ والهضم

عند تناول الفاكهة الكاملة، يكاد يكون من المستحيل تناول ما يكفي من الفركتوز لإحداث ضرر، حيث أن الفواكه محملة بالألياف والماء ولها مقاومة مضغ كبيرة، لهذا السبب، تستغرق معظم الفواكه بعض الوقت لتناولها وهضمها، مما يعني أن الفركتوز يضرب الكبد ببطء.

وفي الواقع، الألياف لا تبطئ من تناول الطعام فقط، حيث لها فوائد عديدة خاصة في حالة الألياف القابلة للذوبان، والتي توجد في بعض الأطعمة الكاملة مثل الفواكه، كما يمكن أن تقلل الألياف من مستويات الكوليسترول وتساعد جسمك على معالجة السكر، وقد تساعدك على الشعور بالشبع.

تحتوي الفواكه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة

بالطبع، تحتوي الفاكهة على أكثر بكثير من مجرد الألياف والفركتوز، حيث أن الفاكهة لديها أيضًا الكثير من العناصر الغذائية المهمة للصحة، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن وعدد كبير من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية الأخرى.

علاوة على ذلك، تميل الفاكهة إلى أن تكون غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي لا يحصل الكثير من الناس على ما يكفي منها، بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

وبالطبع، الفاكهة هي مجموعة غذائية كاملة، حيث توجد الآلاف من الفاكهة الصالحة للأكل المختلفة في الطبيعة، ويمكن أن يختلف تكوينها الغذائي بشكل كبير.

لذلك، إذا كنت ترغب في تعظيم الآثار الصحية للفاكهة، فركّز على الفواكه الفائقة والغنية بالعناصر الغذائية، ومن الفواكه الصحية للجسم، التفاح والفراولة والبرقوق والبابايا.

تشير الأبحاث إلى أن تناول الفاكهة يمكن أن يحسن صحتك

أظهرت دراسات متعددة قائمة على الملاحظة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفواكه والخضروات لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض مختلفة، وقد يقلل تناول الفاكهة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي الواقع، أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الفواكه والخضروات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وهما السببان الرئيسيان للوفاة.

يمكن أن يقلل اتباع نظام غذائي غني بالفواكه من خطر الإصابة بمرض السكري

وجدت دراسة شملت 9665 بالغًا في الولايات المتحدة أن تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 46٪ لدى الإناث.

ونظرت دراسة كبيرة عام 2013 في كيفية تأثير أنواع مختلفة من الفاكهة على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تناولوا معظم أنواع العنب والتفاح والتوت كان لديهم أقل المخاطر.

يمكن أن يساعدك تناول الفاكهة على إنقاص الوزن

الفواكه ممتلئة بشكل لا يصدق، حيث إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فإن استبدال بعض الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية في نظامك الغذائي بأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل الفاكهة يمكن أن يساعد، بشكل عام، إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، فقد تجد أنه من المفيد زيادة كمية الفاكهة في نظامك الغذائي.

الفواكه الأكثر صحة للجسم

فيما يلي خمس فواكه صحية وتشمل:

البطيخ

عادةً ما يكون البطيخ أحد أقل الفواكه سعرًا، حيث إنه لذيذ ومنعش جدًا في الصيف خاصة عندما يتم تقطيعه إلى مكعبات، كما يمكنك أيضًا وضع البطيخ في الخلاط لعمل عصير طازج والاستمتاع بطعمه اللذيذ جدًا.

الموز

الموز مصدر سريع وسهل للطاقة، حيث يمكنك تناوله أثناء التنقل أو تقطيعه وإضافته إلى شريحة من الخبز المحمص بزبدة الفول السوداني، وإذا كان لديك موز موجودًا على المنضدة لفترة طويلة جدًا، فلا تقوم بالتخلص منه، حيث يمكنك استخدامه والاستفادة منه لصنع خبز الموز أو حتى الاستمتاع به على شكل عصير.

البرتقال

مثل الموز، يمكن تناول البرتقال كوجبة خفيفة، ويمكنك أيضًا قطع البرتقال، ووضعه في الفريزر، ومن ثم الاستمتاع به وتناوله في يوم حار.

التفاح

عادة ما تكون التفاحة الكاملة غير المقشرة أكثر حشوًا من عصير التفاح، وذلك لأنها أعلى في الألياف، كما يمكنك استخدام شرائح التفاح مع القشر كطبقة علوية لدقيق الشوفان أو الاستمتاع به مع وجبة خفيفة من الجبن والبسكويت.

الشمام

الشمام هو مصدر غني بفيتامين أ، حيث يحتوي كوب واحد من الشمام المكعب على 30٪ من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم، ويعد الشمام أيضًا مكون كلاسيكي لسلطة الفاكهة.

للمزيد من صحتك وجمالك:

8 مفاهيم خاطئة عن الصداع النصفي