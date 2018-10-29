الملابس الضيقة واهمها البناطيل تسبب وجع في السرة

يعاني البعض من ألام البطن حول السرة ولكن ما هي الأسباب لهذا الألم. هل يعتبر خطير على الصحة أم هي مؤشر لبعض تغيرات الجسم وهنا سنقوم في هذا المقال حيث معظم ألام البطن يمكن أن يكون سببها الأم السرة بالبداية يجب توضيح أنواع الألم لهذه المنطقة حتى يتم التشخيص بشكل أفضل.

ألم الذي يدل على مكان المرض (Referred pain):

وهو الألم الذي يكون أثره في مكان يختلف عن المكان المصاب كما أنه الألم الذي يكون ألمه يدل عليه عند الفحص أماكن أخرى من الجسم ، فمثلا عند الشعور بالألم في منطقة السرة ويقوم الطبيب بالفحص فإنه يقوم بالضغط على مكان الألم ولكنك لا تشعرين بشئ ولكن عند الضغط على مكان أخر يشير الى مكان الإصابة ويكون هنا الالم بشكل متواصل. فمثلا عندما تعاني من الزائدة الدودية (Appendix) وقوم الطبيب بالضغط على مكان الزائدة فإنك لا تشعرين بالألم القوي ولكن إذا قام بالضغط على السرة فإن الألم في مكان الزائدة الدودية سوف يزداد مع أنه لم يضغط في مكان الزائدة الدودية وهذا يدل على مكان الإصابة .

ألم منتشر من السرة (Radiating Pain):

وهو الألم المنتشر في البطن كافة ويكون ظاهرا أكثر عند عملية الفحص والضغط في أماكن معينة فيكون الألم في نفس مكان الضغط،. ومثال عليه القولون العصبي والتهاب الزائدة الدودية يؤدي الى ألم في البطن وتكون شدة الألم بشكل متقطع تصل من 1 الى 5

ما هي أسباب آلام البطن حول السرة ؟

هنالك عدة أسباب لآلام البطن حول السرة وهي غير متعلقة بمكان الإصابة أو ألم منتشر ومنها:

1- الملابس الضيقة واهمها البناطيل

2- الفتق السري ” Umbilical hernia “

3- إعاقة في الفتق السري

4- تمزق عضلي في البطن حول السرة.

أسباب الألم الذي يدل على مكان الإصابة في البطن والسرة هي:

1- التهاب الزائدة الدودية

2- متلازمة القولون العصبي

3-Mesenteric artery ischemia”إلتهاب بالأمعاء”تصلب شرايين”"

أنواع الألم:

1- التهاب الزائدة الدودية .(Radiating)

2- مرض الاضطرابات الهضمية (.Referred)

3- الإمساك (Referred)

4- متلازمة القولون العصبي .

5- نقص التروية المساريقي الشريان( Radiating)

6- الفتق السري.

أما الأسباب الشائعة لوجع البطن حول السرة فهي :

1- الفتق السري

2- الإمساك

3- التهاب الزائدة الدودية.

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