طرق طبيعية تساعد على علاج التخمة

علاج التخمة هي أفضل العلاجات الطبيعية تناول وجبة لذيذة من العدس أو الكرنب (الملفوف)، قد يكون ممتعا، لكن تبعاته من انتفاخ وغازات في البطن تسبب الإزعاج الشديد وأحيانا المواقف المحرجة، فكيف يمكن التخلص من انتفاخ البطن وتحسين الهضم بطرق طبيعية؟

تعد التخمة مسألة مزعجة كما أنها قد تضعك في مواقف محرجة إذ تتسبب في خروج ريح أو أصوات في البطن لا يمكن السيطرة عليها. ورغم أن تكون غازات البطن مسألة طبيعية وجزء من عملية الهضم، إلا أن هناك بعض الطرق التي تحد منها وعلى رأسها المضغ الجيد الذي يقلل من فرص دخول الهواء للبطن وبالتالي تجنب الغازات والشعور بالانتفاخ.



الحركة وممارسة الرياضة بشكل منتظم تساعد أيضا على تجنب أي سوء للهضم، كما أن المشي لبعض الوقت، ثم وضع زجاجة من الماء الساخن على البطن، من أسرع وسائل علاج الانتفاخ.

ويساعد شرب لترين من الماء يومياً على علاج التخمة وتحسين عملية الهضم، وهنا يجب تجنب المشروبات الغازية لأنها تزيد من الانتفاخ والغازات في البطن كما ينصح الخبراء وفقا لموقع "وومان" النمساوي، بتقليل شرب الماء أو العصائر أثناء تناول الطعام.

بعض الأطعمة تساعد علاج التخمة مثل الخضروات النيئة والبقوليات، وهنا يفضل الاستعانة بالشمر والكراوية والنعناع والينسون والزعتر كمواد طبيعية تنظم عملية الهضم لاسيما بعد تناول البقوليات.

للتخلص من الشعور بالشبع والتخمة يجب تناول عودين من الريحان بعد الأكل يساعد أيضا في تجنب الانتفاخ إذ إن الزيوت العطرية التي يحتويها تهدئ البطن وتقلل من التقلصات، وفقا لتقرير "وومان". كما يساعد الزنجبيل أيضاً على تقليل غازات البطن لذا ينصح بمضغه لتجنب الانتفاخ.

ماساج البطن يساعد على علاج التخمة لأنه يعمل في إسراع عملية الهضم وينصح به الخبراء، ويمكن عمل تدليك للبطن بحركات دائرية باستخدام زيت الكراوية.

علاج المعدة لأصحاب المعدة الحساسة، فينصح بعمل خليط من ملعقتي خل التفاح ومثلهما من الشمر وخلطهما في كمية من الماء الدافئ وتناول هذا المشروب قبل الطعام.

أعراض التخمة

الشعور بالامتلاء في البطن.

الشعور بالتخمة يتسبب صعوبة في التنفس.

الشعور بالتعب و الإرهاق.

الخمول و النعاس الرغبة في النوم.

آلام في البطن.

سبب الشعور بالتخمة أو إنتفاخ البطن بسبب وجود غازات في البطن.

الشعور بالغثيان و الرغبة بالقيء.

أسباب وعلاج الشعور بالتخمة

أسباب وعلاج الشعور بالتخمة

الإكثار من تناول الطعام.

تناول الطعام بسرعة.

تعدد أصناف الطعام على السفرة الواحدة.

تناول الأطعمة الدسمة بكميات كبيرة.

شرب المشروبات الغازية مع الطعام.

التدخين بعد تناول الطعام مباشرة.

شرب الشاي والقهوة بعد الأكل مباشرة.

تناول الحلويات و الأطعمة السكرية بعد الوجبة الرئيسية.

الأعشاب المستخدمة في علاج التخمة

الشاي الأخضر يعمل على علاج التخمة لأنه يحتوي الشاي الأخضر على المركبين النشطين بوليفينول الكاتشين والكافيين.

اليانسون يعمل على علاج التخمة لأنه شحيحًا بالسعرات الحرارية وفقيرًا بالبروتينات والدهون، إلا أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المنوعة، مثل: الفسفور، والكالسيوم، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.

أفضل 5 تمارين لشد البطن والتخلص من الكرش

طرق التخلص من دهون البطن (تخسيس الكرش)

مشروب الزنجبيل مع الموز لحرق دهون البطن

مشروب سحري لازالة دهون البطن والخصر أثناء النوم