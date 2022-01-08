آلام الرقبة: الأعراض والأسباب وكيفية علاجها

تتكون الرقبة من فقرات تمتد من الجمجمة إلى الجذع العلوي، وتدعم عظام وأربطة وعضلات رقبتك رأسك وتسمح بالحركة، ويمكن أن تسبب أي تشوهات أو التهابات أو إصابات آلام الرقبة التي تكون مزعجة ومؤثرة على الحياة اليومية.

ويعاني الكثير من الناس من آلام الرقبة من حين لآخر، وفي كثير من الحالات، يكون ذلك البقاء في وضعية سيئة، أو عن طريق النوم في وضع غير مناسب، وفي بعض الأحيان، تحدث آلام الرقبة بسبب الإصابة من السقوط أو الرياضات الاحتكاكية.

في معظم الأوقات، آلام الرقبة ليست حالة خطيرة ويمكن تخفيفها في غضون أيام قليلة، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تشير آلام الرقبة إلى إصابة خطيرة أو مرض يتطلب رعاية الطبيب، لذا إذا كنت تعاني من آلام الرقبة التي تستمر لأكثر من أسبوع، أو تكون شديدة، أو مصحوبة بأعراض أخرى، فاطلب العناية الطبية على الفور.

أعراض آلام الرقبة

يمكن أن تتراوح أعراض آلام الرقبة في الشدة والمدة، وفي كثير من الأحيان، تكون آلام الرقبة حادة وتستمر لبضعة أيام أو أسابيع فقط، وفي أوقات أخرى، قد تصبح مزمنة، وقد يكون ألم رقبتك خفيفًا ولا يتداخل كثيرًا مع أنشطتك أو حياتك اليومية، أو قد يكون شديدًا ويسبب الإعاقة.

وقد تشمل أعراض آلام الرقبة ما يلي:

تصلب الرقبة

غالبًا ما يصف الأشخاص الذين يعانون من آلام في الرقبة الشعور كما لو أن رقبتهم متيبسة أو عالقة، ويمكن أن تتسبب آلام الرقبة في بعض الأحيان في انخفاض نطاق الحركة.

ألم حاد

قد يبدو ألم الرقبة وكأنه ألم حاد أو طعن موضعي في منطقة واحدة.

ألم عند الحركة

غالبًا ما تتفاقم آلام الرقبة عن طريق تحريك أو التواء أو تمديد العمود الفقري العنقي، إما من جانب إلى آخر أو لأعلى ولأسفل.

الشعور بالخدر

قد يصل ألم رقبتك إلى رأسك وجذعك وكتفك وذراعيك، وإذا كان ألم رقبتك ينطوي على ضغط العصب، فقد تشعر بالخدر أو الوخز أو الضعف في أي من ذراعيك أو يديك، وقد يبدو ألم الرقبة الناتج عن العصب المقروص وكأنه ألم حاد يبدأ من الرقبة وينتقل إلى أسفل الذراع.

الصداع

قد يؤدي الألم الذي يبدأ في رقبتك أيضًا إلى صداع، وقد تكون آلام الرقبة مع الصداع أيضًا أحد أعراض الصداع النصفي.

أسباب آلام الرقبة

توتر العضلات والإجهاد

عادة ما يكون هذا من الأنشطة والسلوكيات مثل الجلوس أو النوم في وضعية سيئة، أو العمل في مكتب لفترة طويلة دون تغيير الوضعية، أو النوم ورقبتك في وضع سيء.

الإصابة

الرقبة معرضة بشكل خاص للإصابة، خاصة في السقوط وحوادث السيارات والرياضة، حيث تضطر عضلات وأربطة الرقبة إلى التحرك خارج نطاقها الطبيعي، وإذا تم كسر عظام الرقبة، فقد يتضرر الحبل الشوكي أيضًا، ويطلق على إصابة الرقبة من ارتعاش الرأس المفاجئ اسم إصابة الرأس.

نوبة قلبية

يمكن أن تكون آلام الرقبة أيضًا أحد أعراض النوبة القلبية، وغالبًا ما تظهر أعراض أخرى للنوبة القلبية، مثل ضيق في التنفس، التعرق، الغثيان، القيء، ألم الذراع أو الفك، وإذا كانت رقبتك تؤلمك وكانت لديك أعراض أخرى للنوبة القلبية، فاذهب إلى غرفة الطوارئ على الفور.

التهاب السحايا

التهاب السحايا هو التهاب في الأنسجة الرقيقة التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي، وفي الأشخاص المصابين بالتهاب السحايا، قد يعانون من تصلب الرقبة، الصداع، الغثيان، القيء، حساسية الضوء، الحمى، ويمكن أن يكون التهاب السحايا قاتلاً وهو حالة طبية طارئة.

متى ترى الطبيب ؟

إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع، فاستشر الطبيب خاصة إذا كان لديك:

ألم حاد في الرقبة دون سبب واضح

كتلة في رقبتك

الحمى

الصداع

الغدد المتورمة

الغثيان

القيء

صعوبة في البلع أو التنفس

ضعف

الخدر

وخز

الألم الذي يصل على ذراعيك أو ساقيك

عدم القدرة على تحريك ذراعيك أو يديك

ضعف المثانة أو الأمعاء

علاج آلام الرقبة

سيجري الطبيب فحصًا بدنيًا ويأخذ تاريخك الطبي الكامل، لذا كن مستعدًا لإخبارهم عن تفاصيل الأعراض، وأخبر الطبيب أيضًا بجميع الأدوية والمكملات التي لا تستلزم وصفة طبية التي تتناولها بشكل روتيني، وحتى لو لم يكن الأمر مرتبطًا، أخبر طبيبك بأي إصابات أو حوادث تعرضت لها مؤخرًا أيضًا.

وفي الواقع، يعتمد علاج آلام الرقبة على سببها، وبالإضافة إلى التاريخ الدقيق والفحص البدني من قبل طبيبك، قد تحتاج أيضًا إلى واحدة أو أكثر من الصور والاختبارات التالية لمساعدة طبيبك على تحديد سبب آلام الرقبة وإجراء التشخيص مثل:

فحص الدم

الأشعة السينية

الأشعة المقطعية

فحص التصوير بالرنين المغناطيسي

التصوير الكهربائي، الذي يسمح لطبيبك بفحص صحة عضلاتك والأعصاب التي تتحكم في عضلاتك

واعتمادًا على النتائج، قد يحيلك طبيبك إلى أخصائي، وقد يشمل علاج آلام الرقبة ما يلي:

العلاج بالثلج والحرارة

التمرين والتمدد والعلاج الطبيعي

مسكنات الألم

مرخيات العضلات

المضادات الحيوية إذا كانت لديك عدوى

العلاج في المستشفى، إذا كانت حالة مثل التهاب السحايا أو النوبة القلبية هي السبب

عملية جراحية نادرا ما تكون ضرورية

كيفية تخفيف آلام الرقبة في المنزل

إذا كنت تعاني من ألم طفيف في الرقبة أو تصلب، فاتخذ هذه الخطوات البسيطة لتخفيفه:

ضع الثلج في الأيام القليلة الأولى، بعد ذلك، ضع الحرارة مع وسادة تسخين أو ضغط ساخن أو عن طريق الاستحمام الساخن.

خذ مسكنات الألم، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.

خذ إجازة لبضعة أيام من الرياضة والأنشطة التي تفاقم الأعراض والرفع الثقيل، وعندما تستأنف النشاط الطبيعي، افعل ذلك ببطء مع تخفيف الأعراض.

تمرين رقبتك كل يوم، وذلك من خلال مد رأسك ببطء في حركات من جانب إلى آخر ومن أعلى إلى أسفل.

غير الوضعية بشكل مستمر، ولا تقف أو تجلس في وضع واحد لفترة طويلة.

احصل على تدليك لطيف للرقبة.

استخدم وسادة رقبة خاصة للنوم.

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