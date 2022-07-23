آلام الكتف بعد اللقاح..الأسباب والعلاج

إن واحدة من أكثر الشكاوى شيوعًا من الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات هي آلام الكتف، حيث في معظم الأوقات، يكون هذا الألم خفيفًا ويختفي دون علاج في غضون أيام قليلة.

ومع ذلك، قد تعاني أحيانًا من آثار جانبية أكثر حدة تتعلق بالتطعيم في الجزء العلوي من الذراع، بما في ذلك آلام الكتف الشديدة ومدى محدود من الحركة.

هل من الطبيعي أن تحدث آلام الكتف بعد اللقاح ؟

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا من التطعيم، بما في ذلك لقاحات كوفيد-19 والمعززات، خفيفة، ومن الشائع جدًا تجربة بعض الألم المؤقت في موقع الحقنة، ولكن ما يقدر بنحو 1 إلى 2 مليون شخص يتم تطعيمهم كل عام مع لقاح الإنفلونزا فقط يعانون من آلام شديدة في الكتف ومدى محدود من الحركة، ويكون هذا الرقم أكبر عند أخذ جميع التطعيمات المختلفة في الاعتبار بخلاف لقاح الإنفلونزا فقط، وومن المتوقع أيضًا أن ينمو هذا الرقم مع زيادة أعداد التطعيم في جميع أنحاء العالم.

ما هي إصابة الكتف المتعلقة بإعطاء اللقاح (SIRVA) ؟

تُعرف إحدى الحالات التي قد ينتج عنها إصابة الكتف المتعلقة بإعطاء اللقاح باسم (SIRVA) والتي هي اختصار لـShoulder Injury Related to Vaccine Administration ، حيث يمكن أن يحدث هذا في غضون 48 ساعة من التطعيم.

وقد تشمل الأعراض ما يلي:

ألم شديد في الكتف

ألم المفاصل

انخفاض حركة الذراع، بما في ذلك نطاق الحركة في الكتف

التهاب أوتار الكفة المدورة

التهاب الجروح

ألم مفصلي

كتف متجمد

ضعف أو تغيير الإحساس في الذراع

تصلب الكتف

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة مزمنة أو دائمة أحيانًا في الذراع والكتف، حيث وجدت بعض الدراسات أن أعراض هذه الحالة قد تستمر 6 أشهر على الأقل.

ما الذي يسبب آلام الكتف بعد اللقاح ؟

يبدو أن معظم حالات آلام الكتف بعد اللقاح ناتجة عن سوء وضع الإبرة من قبل الشخص الذي يعطي اللقاح أو رد فعل موضعي لمصل اللقاح، والموضع المثالي للقاح في الجزء العلوي من الذراع هو الجزء المركزي والأكثر سمكًا من عضلة الجزء العلوي من الذراع، حيث يجب أن يكون هذا الموقع أعلى من مستوى الإبط عندما يتم تثبيت ذراعك بجانبك مباشرة، ويجب حقن اللقاح في سطح العضلة فقط، وليس حقنه بعمق شديد.

ولتجنب الإصابة، من المهم عدم حقن اللقاح مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا في الجزء العلوي من الذراع، حيث يمكن للمهنيين الطبيين تجنب التسبب في ضرر غير ضروري ويمكن تجنبه لمرضاهم من خلال البقاء على اطلاع دائم بمعرفتهم بالتطعيم وممارسة تقنيات التطعيم المناسبة.

متى يجب أن ترى الطبيب بسبب آلام الكتف بعد اللقاح ؟

بالنسبة لمعظم الناس، فإن الحصول على لقاح هو إجراء بسيط لا يسبب سوى القليل من الآثار الجانبية، إن وجدت، وقد يعاني بعض الأشخاص من التأثيرات التالية بعد تلقي اللقاح:

حمى منخفضة الدرجة

الصداع

القشعريرة

الغثيان

التعب

احمرار أو تورم أو كدمات في مكان الحقن وحوله

وتكون الأعراض شديدة إذا كانت مستمرة ولا تحل المشكلة تناول أدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، وإذا كان ألم كتفك شديدًا ولم يتم حله بمفرده في غضون أسبوع من التطعيم، فيجب عليك تحديد موعد مع الطبيب.

علاج آلام الكتف بعد اللقاح

يمكن أن تكون آلام الكتف بعد اللقاح مؤلمة وحتى منهكة، لكن العلاج متاح، وغالبًا ما يشمل واحدًا أو أكثر مما يلي:

الأدوية المضادة للالتهابات الموصوفة، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الستيرويد عن طريق الفم

العلاج الطبيعي للمساعدة في تخفيف الألم وزيادة نطاق الحركة

حقن الستيرويد

الجراحة

وقد يختلف العلاج الدقيق الذي يتلقاه الشخص من شخص لآخر، اعتمادًا على أعراضه.

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