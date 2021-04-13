آيس آبل أو نونجو- فاكهة صيفية تقدم فوائد صحية لا تصدق

يعتبر التفاح المثلج أو نونجو مبردًا طبيعيًا، ويوفر فوائد صحية لا تصدق. وهي فاكهة موسمية تساعد على التخلص من السموم في الجسم، كما تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية...

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قوام نونجو يشبه الليتشي وعندما يتعلق الأمر بمذاقه ، فهو يشبه جوز الهند الطري. توجد عادة في الجزء الجنوبي من الهند وتعتبر أفضل فاكهة صيفية. وهي مزيج مثالي من المعادن وكذلك السكر الضروريان للجسم. هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية وهي مصدر قوة من المغذيات النباتية والكربوهيدرات والكالسيوم. يحتوي على كمية قليلة من الألياف ، ويحتوي على فيتامينات A ، C ، B7 ، K والحديد ، وهي مفيدة للغاية للصحة. كما أنه يساعد في منع الجفاف ، والذي قد يكون مشكلة صحية بارزة خلال فصل الصيف.

علاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي. يعمل التفاح المثلج كأفضل علاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي المتنوعة ، بما في ذلك الإمساك والحموضة. علاج غثيان الحمل. كما أنه يساعد في التخلص من الغثيان الذي يحدث غالبًا أثناء فترة الحمل.

إبطاء الشيخوخة. يحتوي التفاح المثلج على مواد كيميائية نباتية قوية ، تحتوي على مضادات أكسدة قوية بالإضافة إلى خصائص التهابية، مما يساعد على إبطاء عملية الشيخوخة ويساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض متنوعة مستعصية.

يساعد على إنقاص الوزن. يعتبر التفاح المثلج فاكهة موسمية ومحلية ، فهو يساعد على إنقاص الوزن ، ويحتوي على الماء ، وعند تناوله يشعر الفرد بالامتلاء طوال اليوم ، وبالتالي يتوقف عن الانغماس في الأكل بنهم.

منع الطفح الجلدي. يساعد التفاح المثلج على منع الحرارة والطفح الجلدي وكذلك الحرارة الشائكة ، والتي تكون شائعة جدًا خلال فصل الصيف. عند وضع لب تفاحة مثلجة على المنطقة المصابة ، فهذا يساعد على التخلص من الحكة خلال فصل الصيف. يساعد في تخفيف أنواع معينة من تهيج الجلد الناجم عن جدري الماء.

يحمي من ضربة الشمس. يحافظ على ضربات الحرارة بعيدًا عندما يقوم الأفراد بتضمين التفاح المثلج في الجزء الرئيسي من نظامهم الغذائي اليومي، فإنه يحتوي على الكثير من الماء ويحافظ على ترطيب الجسم.

محاربة التعب خلال فصل الصيف. يشعر الناس عادة بالتعب أكثر ويميلون إلى التعرق كثيرًا. أفضل طريقة لمحاربة التعب هي تناول تفاح مثلج بانتظام.

يعالج مشكلة الهضم. إذا كنت ترغب في وضع حد لجميع مشاكل الهضم ، يجب أن تأكل الكثير من نونجو أو تفاح مثلج خلال فصل الصيف. غالبًا ما تستخدم الفاكهة المذكورة أعلاه كعلاج للأجداد لعلاج جميع مشاكل الهضم.

يخفف من الإمساك. يساعد التفاح المثلج على التخلص من الإمساك ، إذا كنت لا تحب تناول هذه الفاكهة السمينة ، يمكنك تناول عصير يشربه كل صباح على معدة فارغة.

يساعد في التخلص من مشكلة الكبد. وهذا يتصدر قائمة الفوائد الصحية ، هذه الفاكهة مفيدة للغاية لأنها تساعد ببطء في التخلص من مشاكل الكبد وتطهر السموم بكمية عالية من البوتاسيوم الموجود في الفاكهة.

البثور الشائكة الحرارة. الثمار المذكورة أعلاه تساعد على تبريد الجسم خلال فصل الصيف وتساعد على التخلص من البثور الشائكة. يغلي بسبب الحرارة خلال فصل الصيف ، يميل الكثيرون إلى الغليان بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، وعندما تستهلك كمية أكبر من التفاح المثلج ، فإنه سيبقيك بعيدًا عن البثور.

كيف تحضر مخفوق التفاح المثلج ؟

هذه وصفة بسيطة ، اخلطي التفاح المثلج. خشن وإضافة بعض الحليب الكثيف إليها. في الماء ، أضيفي بعض بذور السابجا وأيضًا بودام بيسين (صمغ بادام) ، عندما ينقع كلاهما جيدًا. أضفهم إلى المخفوق الممزوج ولا تنسى إضافة السكر أيضًا. بردهم في الثلاجة وقدمهم.

استهلاك التفاح المثلج من الممارسات الجيدة التي يجب اتباعها ، تناوله طازجًا ، فهو سريع التلف. لا تأكل تفاح مثلج مفرط النضج ، فقد تعاني من آلام في المعدة.

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