البوابة- آيس كريم أو مثلجات الكرز الكريمية المصنوعة من لبن الزبادي . استخدمنا نكهة الكرز لأنه موسمي ومفيد. من فوائد الكرز انه منخفض في السعرات الحرارية ويمتلئ بالألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية والمكونات الأخرى المفيدة لك. ستحصل على فيتامينات C و A و K. كل فاكهة طويلة الجذع توفر البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم أيضًا. كما أنها تجلب مضادات الأكسدة ، مثل بيتا كاروتين ، والمواد المغذية الأساسية الكولين.

كذلك يحتوي الكرز على العديد من العناصر الغذائية التي قد تساعد في علاج ضغط الدم ، بما في ذلك البوليفينول والبوتاسيوم. البوليفينول هو نوع من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع الضرر التأكسدي. كما ان الكرز مفيد للكبد؟ فقد أثبتت الدراسات أن الكرز مليء بالبوليفينول وفيتامين سي ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم. يمكن لمضادات الأكسدة هذه أن تحميك من مجموعة متنوعة من الأمراض ، بما في ذلك مرض الكبد الدهني غير الكحولي.



آيس كريم الكرز الكريمي باللبن الزبادي

المكونات:

250 جرام كرز

100 مل كريمة مخفوقة

3 ملاعق كبيرة عسل

4 ملاعق كبيرة عصير الكرز

240 جرام لبن الزبادي لبن الرائب(قليل الدسم)

4 أوراق نعناع

قرفة



خطوات التحضير:

1. تصف 4 قوالب بلاستيكية بحجم 150 مل (حوالي نصف كوب) مغلفة بغلاف بلاستيكي وتوضع في الفريزر.

2. يغسل الكرز ، ويجفف بالتربيت عليها ويزال النواة. اخفقي الكريمة. اخلطي الكرز مع العسل وعصير الكرز و 200 جرام (حوالي 7 أونصات) من الزبادي والقشدة.

3. في القوالب الباردة ، تملئ وتترك 1 في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. في غضون ذلك ، يغسل النعناع ويترك حتى يجف.

4. يخرج الآيس كريم من الفريزر لمدة 10 دقائق قبل التقديم. يُزين بحوالي 10 جرام (حوالي 1/2 أونصة) من الزبادي فوق الآيس كريم.

5. يُزين بالنعناع والغبار بالقرفة للتقديم.



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