البوابة - يحتوي طبق الإفطار المتكامل فطائر السبانخ هذا على مجموعة من العناصر الغذائية الموجودة في السبانخ ، بما في ذلك الحديد الذي يساعد في دعم صحة الدم والفيتامينات A و C و K. يمكنك اعداد هذا الطبق في الصباح كوجبة إفطار شهية أو في المساء كوجبة خفيفة.

لتحضير فطائر السبانخ الذهبية ننصحك بإضافة هذه المكونات بطاطس ، سبانخ ، وجبة (دقيق قمح) ، زيت كانولا ، بصل ، بيض كامل ، بياض بيض ، بطاطس مجففة ، ملح ، كزبرة ، شبت ، ثوم ، فلفل أبيض. للحصول على لون أخضر غني وحيوي يمكنك إضافة البصل الأخضر المفروم (البصل الأخضر).

وصفة تحضير رولات فطائر السبانخ

المكونات:

4 أونصات من السبانخ الطازجة (الأوراق)

2 بيض

10 أوقية حليب

ملح

9 أوقية دقيق الحنطة

½ حفنة الثوم المعمر

6 أوقية جبن كريم عشبي

6 أوقية جبن قريش

الفلفل

7 أونصات جزر

7 أونصات فلفل حلو (1 فلفل كبير)

½ خيار

1 ملعقة كبيرة زيت كانولا

2 ملعقة كبيرة زبادي (3.5٪ دهون)



وصفة تحضير رولات فطائر السبانخ

خطوات التحضير:

1. واغسل السبانخ لتجفيفه. ثم ضعيها مع البيض والحليب ورشة ملح في الخلاط واهرسيها جيدًا. يصب في وعاء. يُمزج الدقيق جيداً بمخفقة. دع العجينة تنتفخ لمدة 10 دقائق.

2. يغسل الثوم المعمر ، ويجفف ويقطّع إلى قطع صغيرة. يمزج الجبن الكريمي مع الجبن القريش. يتبل بالملح والفلفل ويقلب مع الثوم المعمر.

3. ينظف الجزر والفلفل والخيار ويغسل ويقطع إلى أعواد.

4. يسخن الزيت في مقلاة ويضاف الخليط على شكل دوائر. يخبز كل جانب على نار متوسطة لمدة 3-4 دقائق. افعلي الشيء نفسه مع باقي الخليط. اخبزي 4-6 فطائر.

5. وزعي الفطائر بنصف كمية الجبن الكريمي وخليط الجبن القريش ، ولفيها وقطعيها إلى لفائف البان كيك بسكين حاد.

6. يقلب الزبادي مع خليط الجبن الكريمي المتبقي. رتبي أعواد الخضار مع الفطائر في وعاء وقدميها مع التغميس.



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