أبراج أصحابها شخصياتهم ضعيفة.. هل أنت منهم؟

هناك أشخاص يعانون الوهن والضعف في شخصياتهم، فلا يحبون المواجهة، فإذا كنت من أصحاب هذه الـ”أبراج” فأنت غالبا من هؤلاء.

1- برج الحوت:

شخصيته رقيقة بعض الشيء، وهو فخور بذلك، كما أن دموعه قريبة وتظهر في الكثير من المواقف التي يقع فيها.

ويميل صاحب هذا البرج إلى المواقف التي تظهر فيها الجانب الرقيق من شخصيته، فهو لا يجد أي غضاضة في الجوانب الضعيفة من شخصيته، وعدم قدرته على المواجهة.

2- برج الميزان:

لا يجب مولود الميزان، أن يخرج من بيته، أو مواجهة التزاماته، فشخصيته، لا تحب المواجهة ويجب تأجيل كل شيء، فالطرق السهلة للوصول إلى ما يريد وتتجنب المشاق بوجه عام أمر مهم في حياته.

3- برج الجوزاء:

وأخيرا برج الجوزاء الذي يملأ مولوده حياته بالكلام لكن دون أفعال، وهذا بسبب ضعفه بعض الشيء، ورغبته في أن يفعل من حوله كل شيء بدلا منه، حتى لا يواجه صعوبات الحياة.

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