ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 9 نيسان/أبريل 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 9 نيسان/أبريل 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 9 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 9 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية، فلا تتعامل بصلابة مع الأمور، واحرص على أن تكون أكثر مرونة لتتخطى الصعاب بمنتهى اليسر.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

أنت منذ الصباح عصبي، ومنذ أن تفتح عينيك تكون في حالة استنفار عليا، لكن لا تقلق فلن يطول نهارك على هذا المنوال بل تتحسن الأمور تدريجياً خلال النهار لكي تصبح في مزاج ولا أروع.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

احذر فأنت تمشي على طريق محفرة، فالأوهام تحجب عنك الرؤية الصحيحة، خفف مزاجيتك وحاول التركيز على ما تفعله اليوم، ولا تكن مهملاً وعجولاً في كل عمل تفعله، في فترة المساء احذر على صحتك، وبخاصة على المعدة والرجلين، وبخاصة لمواليد 2 إلى 11 أيار (مايو).

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عمل كثير ينتظرك منذ الصباح، لكنك مع هذا سعيد ومبتسم إلى أبعد الحدود، مناقشة كلامية في فترة ما بعد الظهر بينك وبين زملائك في العمل، لكنها لن تؤثر عليك بل ستزيد من تقدمك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

الأمور المالية هي الأكثر سيطرة على تفكيرك، فأنت تعاني من ضائقة مالية خانقة، وذلك للإسراف خلال الأيام الماضية، في فترة ما بعد الظهر قد يؤثر بك خلاف مع من تحب، ما يؤدي إلى تغيير مزاجك الهادئ منذ الصباح.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

إحساسك بالقوة ما يزال مسيطراً عليك، فحاول استغلال هذا اليوم لتسيير أمورك العملية التي تشهد تطوراً ممتازاً اليوم، وبخاصة أنك تدخل في جدال مع رئيسك بالعمل تكون أنت الرابح في النهاية لما أديت من عمل جيد في الفترة الماضية.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

ما تزال الضغوطات وأعباء الحياة تلقي بظلالها عليك، وبخاصة في فترة الظهيرة التي تتضمن الكثير من المشكلات والشجارات مع زملائك في العمل أو مشاكل لا يوجد لها حل. في فترتي بعد الظهر والمساء عليك بالتزام البيت وعدم الخروج منه، فهذا أفضل لك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

اليوم فيه العديد من الألوان والتغييرات، ففي الصباح تبدأ يومك بهدوء وجو خال من الأحداث إلى فترة الظهيرة التي بها مفاجآت عديدة وبخاصة على المستوى الشخصي، التي قد تجعلك تعيد حساباتك بالأشخاص حولك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

تبدأ بعزيمة هابطة في هذا الصباح، وتبدأ نهارك ببطء شديد مما قد يجلب لك بعض الانتقادات من المحيطين بك. تشعر بالقوة والشجاعة في فترة الظهيرة وما بعدها، ما يجلب لك التقدم على الصعيد العملي.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

يوم رائع آخر لك يا مولود القوس، فالكل ينفذ ما تقول والحظ يدعمك بكل خطوة تقوم بها. يوم جيد لتمشية أعمالك الصعبة وأيضا جيد للمبادرات ولتوقيع العقود. في فترة ما بعد الظهر قد تزداد رغبتك بالانتقام.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

الأعمال كثيرة اليوم، وقد لا تجد الوقت لحك رأسك والقيام بخصوصياتك وبخاصة على صعيد العمل، فلذلك لا ترتبط بمواعيد شخصية هذا اليوم حتى في فترة المساء، لأنك تكون مثقلاً بالأعمال وحتى ساعة متأخرة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

كن أكثر سلاسة في التعامل مع غيرك اليوم، لأنك تصر على رأيك بشكل منفر وعنادك لا مثيل له، جاذبيتك تزداد لدى كل الذين حولك في فترة ما بعد الظهر، ما يدفعك إلى النجاح في أعمالك.

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