بينها الجوزاء.. إليك أبراج تتأثر بسهولة بالآخرين والبيئة المحيطة

لدى برج الجوزاء مشكلة في الوثوق في قدراته ودائمًا ما يكون بحاجة إلى التوجيه

كونك شخصًا سهل التأثر بالآخرين أو البيئة المحيطة سلاح ذو حدين، حيث قد يجعلك ذلك شخصًا منفتحًا ويساعدك في تعلم الكثير من الأمور، أو قد يؤثر على قوة شخصيتك ويجعلك شخصًا خاضعًا وسهل الإقناع، ما يصعب عملية اتخذاك للقرارات.

وعلى الرغم من أن هناك أشخاصًا يتمتعون بشخصية قوية لا تتأثر بكل شيء، إلا أنه وفقا لمجلة "يورتانغو" هناك العديد أيضا ممن يتأثرون بسهولة بالآخرين والبيئة المحيطة، وخاصة أصحاب هذه الأبراج:

العقرب

تنبع سهولة تأثر برج العقرب بمن حوله، من شعوره بالحاجة إلى تعزيز معرفته بكافة الأمور دون الاعتماد فقط على معرفته هو وثقافته الخاصة، ولكن ذلك لا ينفي حقيقة أن العقرب يعد من أبرز الأبراج القيادية.

الدلو

على الرغم من أن برج الدلو ذو شخصية متمردة، إلا أنه سهل التأثر بالآخرين والبيئة المحيطة، ولكن عندما يؤمن بفكرة أو اعتقاد نتيجة ذلك التأثر، يتعامل وكأن هذا الإيمان نابع منه في الأصل وليس نتيجة لتأثير الآخرين.

الجوزاء

لدى برج الجوزاء مشكلة في الوثوق في قدراته، ودائمًا ما يكون بحاجة إلى التوجيه، لذا نادرًا ما يتخذ قرارا سريعا، ويخضع لآراء وقرارات الآخرين، بينما ينفذها على طريقته الخاصة.

الميزان

عندما يحتار الميزان بشأن قرار معين، يميل إلى أخذ رأي الأغلبية، وذلك يرجع إلى عدم ثقته في نفسه وقدراته، ولذلك ينضم إلى أكثر الأبراج تأثرًا بالآخرين.

السرطان

بالنسبة لبرج السرطان، انفتاحه هو سبب تأثره بالآخرين، وليس لأنه بحاجة إلى ذلك، حيث يفضل سماع وتقييم مختلف آراء الآخرين حول كل الموضوعات، فبالنسبة له، التأثر بالآخرين ليس أمرًا سلبيًا، بل يفيده ويعزز معرفته.

الحوت

نادرًا ما يستطيع برج الحوت تقديم أفكار جديدة، لذا يعتمد على تأثره بالآخرين والبيئة المحيطة، وذلك يرجع إلى ثقته الضعيفة بنفسه، فالتأثر بالآخرين يمنحه تلك الثقة التي يفتقر إليها.

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