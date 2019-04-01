4 أبراج تتقبل الشريك كما هو... اختر شريك منهم

برج السرطان محب لجميع من حوله وحبه من النوع غير المشروط

أن تجد شريكًا يتقبل صفاتك وعيوبك من دون شكوى أو محاولة للإصلاح أمر مهم جدا، ومريح إلى درجة كبيرة، لذلك إذا كنت من بين الأشخاص الذين لا يفضلون تحكم الآخرين فيهم.. فعليك اختيار شريك من بين هذه الأبراج:

برج الدلو:

مواليد برج الدلو ببساطة يريدون عيش حياة من دون تعقيدات، وهذا ما يجعل تقبلهم للآخر من أساسيات الحياة لديهم، فمهما كانت درجة قرب هذا الشخص منهم حتى إن كان الشريك فهم لا يحاولون تغييره ويتقبلون جميع صفاته.

والأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض بل يتطلب منهم ذكاء في التعامل وعدم رفض تصرفات الطرف الآخر مهما كانت غير مناسبة لهم، وهذا ما يجعل منهم شركاء جيدين في العلاقة العاطفية.

برج الجدي:

قد لا تتخيل أن مولود برج الجدي واحد من بين هذه الأبراج المتقبلة للآخر، لكن في الحقيقة هم كذلك لما يمتلكونه من ذكاء وقدرة على التأقلم، خاصة إذا وقعوا في الحب فلديهم قدرة على حب تفاصيل الشريك حتى الأمور التي لا يحبونها.

برج السرطان:

أما برج السرطان فهو برج محب لجميع من حوله، كما أن حبه من النوع غير المشروط، والذي لا يطلب فيه من الآخرين التغيير كي يستمر معهم، على العكس من ذلك ستجد هذا المولود بجانبك مهما كانت حالتك ومزاجك العام.

فإذا كان شريكك من مواليد برج السرطان تأكد من أنه سيتقبلك بكل الحب ومن دون أي شرط للتغيير.

برج القوس:

برج القوس يقدر حريته بدرجة عالية، وفي المقابل يقدر حرية الآخرين، وهذا ما يجعله لا يضع لهم شروط التغيير كي يستمر معهم، على العكس سيتقابل طباعهم وصفاتهم من دون أن يشتكي.

وربما يكون شرطه الوحيد في هذا الأمر أن تقابل معاملته هذه بنفس المعاملة من الطرف الآخر.

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