أبراج تحب السهر وتصفّح الإنترنت.. هل أنت منهم؟

الإنترنت أصبح جزءا مهما من حياتنا، حتى أنه أصبح “سارق” للوقت ومن أكثر الأسباب التي تبقي الأشخاص ساهرين طوال الليل، ولكن هذا لا يعني أن جميع الأشخاص لديهم نفس درجة التعلق بالإنترنت، وخاصة في فترة الليل حيث يوجد أربعة أبراج تتربع على عرش السهر في تصفح الإنترنت، فماذا يفعلون؟، ومن هم؟.

برج الجوزاء:

يعتبر برج الجوزاء واحدا من الأبراج الاجتماعية، لذلك ستجده يقضي ليله على الإنترنت يدردش مع مجموعة أصدقائه، ويقرأ الجديد، ويحاول أن يشارك الآخرين تجاربهم الجديدة، سواء بالصور أو بالكتابة عنها.

برج الحمل:

ربما تجد مولود الحمل لا يقترب كثيرا من جواله والإنترنت طوال اليوم، حيث سيكون غارقا في عمله، ويحاول من وقت لآخر إلقاء نظرة سريعة عليه، ولكن ما أن يذهب إلى بيته سيقوم بتصفح كل ما هو جديد على مواقع التواصل الإجتماعي، وخاصة فيسبوك ويوتيوب، لمتابعة الفيديوهات والأخبار التي فاتته طوال النهار، وأيضا ستجده يميل إلى مشاهدة فيديوهات كوميدية لينهي بها يومه.

برج الأسد:

برج الأسد ستجده من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأنه يتعامل مع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على أنه عنصر مهم في يومه، وخاصة في المساء، حيث يقضي ليله يتحدث مع أصدقائه، يكتشف ما هو الجديد حول العالم، ويشارك هذه التجارب مع المتابعين له، إلى جانب نشره للكثير من الصور عن حياته.

برج العقرب:

أما برج العقرب ففضوله يجعله يقضي ساعات الليل يتصفح الإنترنت من أجل معرفة الجديد عن أصدقائه، ومعرفة الجديد في كل نواحي الحياة بشكل عام، إلى جانب ذلك يستخدم هذا المولود الإنترنت في معرفة الجديد في عمله.

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