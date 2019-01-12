3 أبراج أصحابها أقوى أنصار للبيئة

– برج الدلو:

القضايا البيئية تحتل جزءا مهما من حياة مواليد برج الدلو، وذلك لأنهم بطبيعتهم يميلون إلى الأعمال الخيرية التطوعية، ويرغبون دائما في زيادة وعي الآخرين بالقضايا المهمة في المجتمع، كما أنهم من عشاق اللون الأخضر، ويسعون دائما إلى نشره حولهم في كل مكان، وتهيئة البيئة المحيطة للحفاظ عليه.

– برج الحوت:

في الحب والزواج .. أبراج تتوافق مع "العذراء"

أما مواليد برج الحوت، فيحبون مساعدة الآخرين، لذا فهم يدركون أن البيئة المحيطة، هي بيت يجمع البشر، وعلى الجميع مساعدة بعضهم البعض للحفاظ على هذه البيئة، التي تعود على الكل بالخير.