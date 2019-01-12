3 أبراج أصحابها أقوى أنصار للبيئة
القضايا البيئية تحتل جزءا مهما من حياة مواليد برج الدلو والحوت والعقرب (shutterstock.com)
ما زالت القضايا البيئية لا تجد الاهتمام الكافي من مخلتف شعوب العالم، رغم تأثيرها القوي جدا على حياة كل كائن حي من البشر وغيرهم، إلا أن هناك أبراج ثلاثة يمثل أصحابها أنصارا في غاية القوة للبيئة، انطلاقا من إدراكهم لأهميتها، وتأثيرها على الحياة فوق كوكب الأرض، فما هي هذه الأبراج؟
– برج الدلو:
القضايا البيئية تحتل جزءا مهما من حياة مواليد برج الدلو، وذلك لأنهم بطبيعتهم يميلون إلى الأعمال الخيرية التطوعية، ويرغبون دائما في زيادة وعي الآخرين بالقضايا المهمة في المجتمع، كما أنهم من عشاق اللون الأخضر، ويسعون دائما إلى نشره حولهم في كل مكان، وتهيئة البيئة المحيطة للحفاظ عليه.
– برج الحوت:
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أما مواليد برج الحوت، فيحبون مساعدة الآخرين، لذا فهم يدركون أن البيئة المحيطة، هي بيت يجمع البشر، وعلى الجميع مساعدة بعضهم البعض للحفاظ على هذه البيئة، التي تعود على الكل بالخير.
– برج العقرب:
مولود برج العقرب حين يؤمن بشيء ما أو قضية بعينها، فلا يقدر أحد على إيقافه، وبخاصة فيما يتعلق بحماية الحياة البرية، والحيوانات، فهو يجد أن الحيوانات كائنات ضعيفة، ولا تعرف كيفية التعبير عن نفسها، لذلك يجب أن يقدم لها الإنسان يد المساعدة.
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