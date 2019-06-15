أبراج من طبيعتها الغدر.. احذرها

ليس كل شخص يقوم بطعنك من الخلف أو التخلي عنك، يعني أنه شخص سيئ، كل ما في الأمر أنه يرى الأمور بشكل مختلف عنك، مثل أصحاب هذه الأبراج.

– مولود برج الحمل:

مواليد الحمل أوفياء جدًا إلى أن يصل الأمر إلى الاختيار بين مصلحتهم الشخصية وبين مصلحة أصدقائهم، لأن الاختيار سيكون بلا أدنى شك في صالح أنفسهم، وهذا ما يجعلهم لا يشعرون بالذنب، لأنهم لم يفضلوا شخصًا على آخر بل فضلوا أنفسهم وهذا من وجهة نظرهم حق طبيعي.

– مولود برج الجوزاء:

مولود برج الجوزاء صاحب وجهين، ولا يعرف أحد حقيقة ما يخبئه من مشاعر، لذلك إذا وجدت مولود برج الجوزاء يفضل مصلحته الشخصية عليك فهذا ليس لأنه خائن، ولكنه أوحى إليك أنك في مكانة معينة لديه، ولكن في حقيقة الامر أنت بالنسبة له شخص عادي، لذلك يجب أن تتوقع منه أي شيء ولا تثق فيه أو في مكانتك لديه.

– مولود برج الأسد:

مولود برج الأسد شخصية رائعة وصديق رائع أيضا، ولكنه قناص للفرص، وهذه الفرص في أحيان كثيرة تأتي على حساب من حوله، فحين يرى مولود برج الأسد فرصة أمامه لن يفكر فيما يراه الآخرون ولا ما هي المصلحة العامة، شيء واحد فقط يهمه هو اقتناص هذه الفرصة، لذلك لا تأمن كثيرًا لمولود برج الأسد لأن الظروف غير مضمونة.

– مولود برج العقرب:

أما مولود برج العقرب فهو معروف إلى حد ما بغدره وهذا ما يجعل كثيرين يتجنبون التعامل معه أو يخافونه، ومع ذلك ستجد مولود برج العقرب من حين لآخر يفاجئك بمواقف مهما كنت تحذر منه.

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