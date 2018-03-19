30 حقيقة عن برج الحمل

الحمل لا يتخلى عن أصدقاءه، ولكن هم من يتخلوا عنه

- مهما تأخر الحمل في الاستيقاظ أو الخروج من المنزل، يكون أول الواصلين.

- الحمل متلهف للحب، وفي كل مرة يعيش الحب كأنه يجربه للمرة الأولى.

- الحمل لا يقوم بما يراه صغيراً في حقه، إما أن يخطو خطوة جبارة أو لا يخطُ..

- الحمل لا يتخلى عن أصدقاءه، ولكن هم من يتخلوا عنه.

- يمكن للحمل أن يقنع الناس بسهولة.

- الحمل جدير بالثقة، ويثق بسهولة بغيره.

- لا تتوقع من الحمل أن ينقذك دائماً.

- لتزعج الحمل كن سلبياً، قل "هذا غير ممكن".

- إذا قال الحمل "آسف" فإنه لا يكرر أبداً ما لأجله قال "آسف".

- ٩٩٪ من وقت الحمل يكون فيه منزعجاً أو معرضاً للانزعاج.

- الحمل يحب قضاء بعض الوقت مع نفسه..

- الحمل ودود، لكنه يخفي وده خلاف جدار من المكابرة.

- الحمل لا يخجل من شيء، فهو يحرج والديه بذكر أنه رآهم ليل البارحة وهم.

- الحمل دائماً بحاجة إلى الشعور بأنك تعرف عنه كل شيء دون أن يشرح لك.

- الحمل يتحدث بسخرية بطلاقة.

- الحمل لا يسمح لأحد أن يحتل مكانه الذي لطالما اعتاد عليه.

- الحمل لا يأسف على القيام بشيء قام به سابقاً.

- الحمل يتفاجأ عندما تتذكر له مواقف متهورة، ويقول: هذا لا يعني شيئاً.

- عندما تجادل الحمل حاول ألا تعطيه مهلة أو تتيح له مجالاً لاستلام الكلام.

- الحمل عندما يؤمن بتنفيذ رغبة، لن يوقفه أحد.

- الحمل صاحب حجة، دائماً لديه ما يقوله كي يظهر صدقه.

- الحمل ناجح في أن يكون سيء السمعة، وقد يفضل ذلك.

- الحب عند الحمل مثل معركة والحمل دائماً يفوز.

- الحمل يشتري ما يريده.

- الحمل يجيب على كل الأسئلة حتى تلك التي لم يكن مستعداً لها.

- الحمل سريع إعطاء المشورة والنصيحة.

- الحمل قادر على التعامل مع الحزن بسهولة.

- الحمل ينتقل من علاقة فاشلة لأخرى ناجحة بسهولة، ما يجعله يبدو لئيماً للبعض.

- الحمل يكره المهام المتكررة ولا يطبقها.

- الحمل واثق من أنه الأكثر شعبية وتميزاً.

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