أبراج يجب الإبتعاد عنها عند البوح بأسرارك

لأي شخص تبوحين بأسرارك وفقا لعلم الأبراج؟.. هل تريدين معرفة من الأبراج التي يجب عليك عدم الثقة بها على الإطلاق.. إليك أبرزها :
-الحمل
لا تحكى أسرارك لأصحاب هذا البرج فهو لا يقدر التحكم بلسانه.
-الثور
يمكنه الاحتفاظ بالأسرار سرك بآمان معه
-الجوزاء
من السهولة ان يفشي كل اسرارك فهو غير كاتم أسرار
-السرطان
لا تتوقعي ان يحتفظ بسرك فهو لن يحتفظ بسر أحد.
– الأسد
يمكنه الاحتفاظ بالأسرار الى الأبد سرك بآمان معه.
-العقرب
سيحتفظ بسرك لكن لن يشاركك بأي سر عنه.
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