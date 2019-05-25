أبراج يجب الإبتعاد عنها عند البوح بأسرارك

منشور 25 أيّار / مايو 2019 - 05:55
لا تحكى أسرارك لأصحاب هذا البرج فهو لا يقدر التحكم بلسانه
لا تحكى أسرارك لأصحاب هذا البرج فهو لا يقدر التحكم بلسانه
لأي شخص تبوحين بأسرارك وفقا لعلم الأبراج؟.. هل تريدين معرفة من الأبراج التي يجب عليك عدم الثقة بها على الإطلاق.. إليك أبرزها :
 

-الحمل

لا تحكى أسرارك لأصحاب هذا البرج فهو لا يقدر التحكم بلسانه.

-الثور

يمكنه الاحتفاظ بالأسرار سرك بآمان معه

-الجوزاء

من السهولة ان يفشي كل اسرارك فهو غير كاتم أسرار

-السرطان

لا تتوقعي ان يحتفظ بسرك فهو لن يحتفظ بسر أحد.

– الأسد

يمكنه الاحتفاظ بالأسرار الى الأبد سرك بآمان معه.

-العقرب

سيحتفظ بسرك لكن لن يشاركك بأي سر عنه.

للمزيد عن صحتك وجمالك:
بينها القوس...أصحاب هذه الأبراج كُتّاب رائعون
تعرف على شخصيتك من خلال برجك

كلمات دالة:الأبراجبوح الأسرارالشخصيات

Via SyndiGate.info


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