أبراج يجب الإبتعاد عنها عند البوح بأسرارك

لأي شخص تبوحين بأسرارك وفقا لعلم الأبراج؟.. هل تريدين معرفة من الأبراج التي يجب عليك عدم الثقة بها على الإطلاق.. إليك أبرزها :

-الحمل

لا تحكى أسرارك لأصحاب هذا البرج فهو لا يقدر التحكم بلسانه.

-الثور

يمكنه الاحتفاظ بالأسرار سرك بآمان معه

-الجوزاء

من السهولة ان يفشي كل اسرارك فهو غير كاتم أسرار

-السرطان

لا تتوقعي ان يحتفظ بسرك فهو لن يحتفظ بسر أحد.

– الأسد

يمكنه الاحتفاظ بالأسرار الى الأبد سرك بآمان معه.

-العقرب

سيحتفظ بسرك لكن لن يشاركك بأي سر عنه.

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بينها القوس...أصحاب هذه الأبراج كُتّاب رائعون

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