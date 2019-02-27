أبراج يحب أصحابها جمع المال.. فهل أنت من بينها؟



برج العذراء



يحب مولود العذراء الأمان الذي يقدمه له المال، لذلك هو يسعى لجمعه، ولا يهمه الإنفاق بل يفضل أن يحتفظ به لوقت الشدة والضيق.



برج السرطان

في الحب والزواج .. أبراج تتوافق مع "العذراء"



مولود السرطان يميل الى الموسيقى والرومانسية، ولكن من ناحية أخرى هو يحب جمع المال ويحسب خطوة الإنفاق قبل القيام بها، وليس بشخص مبذّر أبداً.



برج الثور



يحب مولود الثور العيش برفاهية بوجود المال، لذلك هو يسعى إلى جمعه وإنفاقه على ما يفرحه، وقد يختار أعمالاً مختلفة فقط لأنها تعود عليه بمردود عال.



برج الدلو



يفضل مولود الدلو أن يعيش ببحبوحة وبراحة من الناحية المالية قدر الإمكان، لذلك يسعى الى العمل بجد من أجل جمع المال.



برج الجوزاء



يعتبر مولود الجوزاء أن المال هو الطريق المناسب لتحقيق الطموح، لذلك يحاول مولود الجوزاء أن يجمع المال من أجل أن يحقق كل ما يتمناه في الحياة ولو أن الأمر شكّل تعباً جسدياً له في عمله.



برج الجدي



غالباً ما يبتسم الحظ لمولود الجدي وتتاح أمامه فرصة جمع المال، وهو من محبي هذا الأمر وفي أكثر الأحيان يصرفه على التسوق والسفر.