بينها الدلو.. هذه الأبراج يستحيل فهمها

يكبت برج الجوزاء مشاعره ويزن جيدًا ما يود إظهاره للآخرين

يسعى العديد من الناس لإخفاء مشاعرهم عن الآخرين، ويبذلون قصارى جهدهم حتى لا تخونهم تعبيراتهم، بينما يأتي الأمر بشكل طبيعي لبعض الأشخاص، وللأبراج وعلم الفلك تأثير كبير على طبيعة هؤلاء الأشخاص، مما يجعل مهمة فهمهم شبه مستحيلة.

لنوفر عليكم بعض الوقت والجهد.. جلبنا لكم من مجلة "يورتانغو" قائمة بأبراج يستحيل فهمها:

1. برج الدلو

"الدلو" برج الأعصاب ولا يظهر أي تعبيرات دون قصد، فالحقيقة أنه قليل التأثر، ولذلك لا يحتاج لبذل الكثير من الجهد لإخفاء مشاعره.

2. برج الجدي

من المستحيل قراءة تعبيرات ابن برج الجدي لأنه محترف في إخفاء مشاعره، وتركيزه الحاد يمكنه من السيطرة على تعبيراته بالكامل.

3. برج الجوزاء

يكبت برج الجوزاء مشاعره، ويزن جيدًا ما يود إظهاره للآخرين، وهو بارع جدًا في التحكم في تعبيراته.

4. برج الميزان

يستطيع برج الميزان خداع المحيطين به بتعبيراته، فتحكمه الدقيق في مشاعره يعزز قدرته على خداع كل من حوله.

5. برج السرطان

يخدع هذا البرج الآخرين بالتظاهر بأن دوافعه خيّرة، ولكنها مجرد واجهة كاذبة، فمن المستحيل أن يسمح لك برج السرطان بمعرفة ما يفكر به.

6. برج العذراء

لا يظهر برج العذراء رضاه عن أي شيء أبدًا، ومهما كان شعوره الداخلي سواء جيد أو سيء، لن ترى منه سوى نظرة اشمئزاز وعدم موافقة.

المزيد:

3 أبراج "مغرورة" تتعالى على من حولها.. احذروا أصحابها؟

مواليد هذه الأبراج يمتلكون حسًا فنيًا مميزًا

رغم وفائهم الشديد.. هذه الأبراج يعشق أصحابها النزوات