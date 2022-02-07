عيد الحب هو عطلة رومانسية جميلة عالية الضغط ولكن هناك أبراج من الصعب أن تقع في الحب بسهولة، ومنها برج العذراء، برج العقرب، برج القوس، برج الدلو، برج الجدي.

ولكل برج له مجموعة من الصفات وسمات الشخصية التي تجعله إما سهل للغاية أو صعب للغاية، وأحيانًا يكون بعضها في المنتصف ويمكن أن تحب الأبراج بقليل من الجهد، اكتشف ما إذا كان الشاب أو الفتاة التي تحبها صعبًا أو سهل حبها.

أبراج يصعب عليها الحب

برج العذراء والحب

برج العذراء من الأبراج التي تؤمن بالحب ولا تعرف المكر في علاقاته، غيّور جداً، برج العذراء لا يتحمل أن يكون مُهمل ولا يمكنه السيطرة على عواطفه، برج العذراء كريم ومتسامح، وهو من الابراج التي يحُب الاهتمام كثيراً ويُحب من يُساعده بدون مقابل، لذلك يضعف أمام الشريك الذي يُقدّره.

برج العذراء يمتلك قدرة كبيرة على إخفاء مشاعره، لكن في حال قرر أن يظهرها ستكون صادقة، ومن الصعب التحكم بها، ويمنح الأولوية لشريكه في الكثير من مواقف الحياة، وعلى إستعداد لإلغاء خططه الخاصة ليُظهر التقدير لشريكه وأفكاره وآرائه.

برج العذراء يعطي في الحب بدون حدود، علاقة الحب بالنسبة إليه علاقة أسطورية، هي عاطفة شديدة، عاطفة كبيرة، ولديه الكثير من الطاقة العاطفية، ويُقدّم شريكه لأصدقائه وعائلته ويعرفّه عليهم، وذلك بعد أن يُصبح متأكداً من أنّه يريد الالتزام بالعلاقة معه.

برج العقرب والحب

برج العقرب هم ملوك لا يعرفون ماذا يريدون، وتتأرجح بين الساخنة والباردة كالمجانين وتجعل قراءتها صعبة حقًا ، وبالتالي، تكون عاطفياً. يمكن أن يكون العقرب شريكًا مستنزفًا بشكل لا يصدق، ولهذا السبب غالبًا ما يجدون أنفسهم داخل وخارج العلاقات بصراحة حتى ينضج برج العقرب عاطفياً، فهم ببساطة غير مستعدين لعلاقة حقيقية.

عندما يقع العقرب في الحب يقفز إلى أعمق مجموعة من المشاعر المعروفة على الإطلاق، كما أنه سيُظهر حبه من خلال أفعال لا يمكن أن تكون مضللة، ونواياها واضحة وحبه أكثر وضوحًا.

مولود برج العقرب من الشخصيات الوفية والعاطفية والمغامرة، رومانسي للغاية، فهو حنون جداً وحساس بعض الشيء، وصادق إلى أبعد الحدود، ما يدفعه الى معاملة الشريك أفضل معاملة على الإطلاق.

مولود برج العقرب عندما يقع في الغرام، ينسى كل شيء ليصبح الشريك شغله الشاغل وهمه الأول، علماً انه مستعد للتضحية بكل ما لديه في سبيل إسعاده، وراحته، وتأمين كل ما يلزمه، فور أن يقع العقرب في الحب فإنه يخلص بشكل كامل لشريكه، ويضعه في دائرة إهتماماته على كافة الأصعدة، يتحدث مع الشريك بطريقة إيجابية دائماً، ويعطيه جزءاً كبيراً من الاهتمام.

برج العقرب يهتم بالشريك، حبه نادر وحنون جداً، والدلال في أفعاله، وبارع بكيفية التواصل بعينيه مع الشريك، ويغمره بالرعاية والحب والدفء، ويجعله يُشعر الشريك بأنه طفل بين أحضانه، ويراقب كل تصرفاته لأنه يحب مشاهدة الشريك دوماً، ويضع الشريك ضمن أولوياته، ويتذكر مواعيد الشريك المهمة، وعيد ميلاده، ولونه المفضل، والكثير من الأشياء التي تدل على إهتمامه الشديد بالأشياء البسيطة التي تخصه.

برج القوس والحب

برج القوس يحب أن يعبر عن مشاعره بصراحة ووضوح، يعتبر برج القوس من الأبراج الذين يتمتعون بحبهم للغزل، قد يميل برج القوس إلى السيطرة في بعض الأوقات، يحب برج القوس الرجل على التعرف على أشكال مختلفة من النساء.

يعتبر برج القوس من الأشخاص الحماسيين ويميلون إلى المرح، ويعتبر مواليد برج القوس من الأشخاص الأوفياء الذين لا يحبون الخيانة، يعتبر مواليد برج القوس من الأشخاص الذين لا يحبون التقيد.

يتميز مواليد برج القوس بعاطفة متأججة وحنان فائض وعندما يقع برج القوس في الحب يحافظ على شريكته مدى الحياة محاولاً إسعادها بشتى الطرق، ويعشق الغزل ويلجأ إليه عندما يحتاجه، وينسجم مولود برج القوس مع الشخصيات المتزنة والقوية التي تتفهم حاجته للاستقلالية، والذين يتواجدون بجانب القوس عندما يكون له مزاج منحرف وخارج عن المألوف لفترة مؤقتة.

برج الدلو والحب

برج الدلو لا يميلون إلى الانفتاح والسماح للناس بالدخول ليس في طبيعتهم على الإطلاق، قد يكون من الصعب حقًا قراءة برج الدلو الذي يحافظ على مسافة بينها وبين معظم الناس، وقد يحتاج برج الدلو إلى شخص يمكنه الوثوق به حقًا ويشعر بالراحة لكونه ضعيفًا من أجل الدخول في الحب.

برج الدلو يمتلك شخصية مستقلة، وقوية لحد كبير،ولا يقبلون أن يفرض أحد عليهم أي قرار دون اقتناعهم،مهما بلغت درجة قربه منهم، ويمتاز مواليد الدلو بالوفاء والإخلاص إلى شريكهم.

برج الجدي والحب

برج الجدي صورة التطبيق العملي والكفاءة والعمل الجاد، وفي حين أن هذا يجعلهم موثوقين بشكل لا يصدق وموظف أو زميل في العمل ، إلا أنه يمكن أن يعني أيضًا أنهم يتعاملون مع كل علاقة مثل معاملة تجارية، ولا يوجد شريك يريد أن يشعر أنه يتم النظر إليه ويتم تقييمه على قائمة الإيجابيات والسلبيات، ويحتاج الجدي إلى تعلم الثقة في قلبه بقدر ما يثق برأسه من أجل العثور على حب حقيقي ودائم.

ومن صفات برج الجدي في الحب قضاء المزيد من الوقت مع شريك الحياة لأنه في تلك الحالة سيحاول التقرب للطرف الآخر، من خلال تمضية الكثير من الوقت معه، للتعرف عليه بصورة أوضح من خلال المواقف المختلفة التي سيمر كلا الطرفين بها معًا، والانفتاح وذلك في حال أن تخلى أبناء برج الجدي عن الشعور بالخجل، فتلك علامة صريحة على الوقوع بالحب والرغبة في مشاركة الحياة مع الطرف الآخر.

ومن العلامات والدلالات المميزة التي يستخدمها برج الجدي هي الرومانسية في سبيل التصريح عن الوقوع بالحب، والرغبة في بدء علاقة عاطفية مع الطرف الآخر، إظهار روح الدعابة فعلى الأرجح سيحاول رجل هذا البرج اجتذاب شريكة حياته.. من خلال الفكاهة وجعلها تضحك في أغلب الأوقات التي ستكون فيها برفقته، الغيرة لأنها تعتبر من العلامات القوية والمميزة التي تدل على الحب ولكن ينبغي الإشارة إلى أن رجل هذا البرج قد يتسم ببعض الأنانية وحب الامتلاك كذلك.

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