ما هو برج السنة الصينية لعام 2022؟

برج السنة الصينية لعام 2022 سيكون برج النمر المائي، وهو الثاني من دورة الحيوانات التي مدتها 12 عاماً في علم التنجيم الصيني، في الصين، يُعرف النمر بأنه ملك جميع الحيوانات وتعتبر علامة البروج الخاصة بالنمر رمزاً للقوة والشجاعة وطرد الشرور.

يصنف برج النمر ثالث الحيوانات في الأبراج الصينية، وتنقسم الأبراج الصينية إلى برج الثور وبرج الخنزير وبرج الكلب وبرج الديك وبرج القرد وبرج العنزه وبرج الحصان وبرج الثعبان وبرج التنين وبرج الارنب وبرج النمر وبرج الفارة.

عيوب برج النمر الصيني

غير صبور

عاصي

عبثي

متهور

طائش

عصبي

صفات برج النمر الصيني

من صفات برج النمر الصيني أنه مغامر، حازم، ذو شخصية مستقلة، مندفع لا يعرف الراحة.

عنده ثقة بالنفس ومن صفاته أنه خلوق.

برج النمر الصيني ذوو سحر ولديهم ثقة بالنفس، ومولود النمر هذا قد خلق لكي يقود.

من صفات برج النمر الصيني أنه يعطيهم هذا جواً من السلطة من الصعب مقاومته.

من صفات برج النمر الصيني أنهم ساحرون ومرحون إلا أنهم لا يفقدون البصيرة أو يتوقفون عن متابعة الوصول إلى أهدافهم ولا يفقدون السيطرة على الأمور.

إن شجاعة برج النمر بلا حدود ومن النادر أن يخسر هؤلاء أي صراع بغض النظر عن الميدان الذي يجري فيه الصراع.

مولود برج النمر ملك الإغواء، محترم وعاطفي.

برج النمر الصيني تجعلهم الطبيعة الأولية لكينونتهم جذابين للكل تقريباً.

مواليد برج النمر مزاجيون ويمكن أن يوجهوا الضربات إلى أولئك المحيطين بهم بدون تنبيه أو سابق إنذار.

مشاعر وعواطف برج النمر الصيني عميقة جداً وقوية بصورة غير طبيعية.

هم لا يتعاملون مع حالات الضغط العصبي كما يجب وهم عاطفيون بصورة زائدة عن الحد.

غالباً ما يكون سلوك مواليد النمر هؤلاء مفرطاً ويمكن أن يكون المطلوب هو الاعتدال قليلاً للسير طويلاً في الطريق المطلوب للسعادة.

عندما يبقى مولود برج النمر في حالة تركيز ويقوم بتركيز اهتمامه على أمور تستحق الاهتمام سوف يحقق هؤلاء أشياءً عظيمة.

ميزات برج النمر الصيني

برج النمريقع في المركز الثالث بين الأبراج الصينية

يتميز مولود برج النمر بالاستقلالية والمغامرة والشجاعة

يتميزون بالثقة بالنفس والكرم والحزم والإصرار والمرح والاحترام والعاطفة في آن واحد.

يحب مواليد برج النمر التركيز على أهدافهم لتحقيقها، وغالبا ما يحقق مواليد النمر طموحاتهم بسرعة كبيرة فهم يركزون على الوصول إلى الأشياء العظيمة ويسعون دائما للتفوق والإنجاز والنجاح.

من ميزات برج النمر الصيني حياتهم ليست مملة على الاطلاق بل هناك مغامرة جديدة كل يوم تملأ وقتهم.

من ميزات برج النمر الصيني انفعالاتهم تعبر تماما عن ردة فعلهم، ورغم أنهم مزاجيين أحيانا ولا يروا الأمور بصورة واضحة وكما يجب، إلا أنهم متفائلون ومحبين للحياة.

أنواع برج النمر الصيني

برج النمر المعدني: من صفات برج النمر المعدني أنه حيوي، يستعصب التعبير عن رأيه الخاص، طموح ولكنه ليس دبلوماسيا جيد، يؤمن أن الاسترخاء والأستمتاع بالحياة سيجلب له المزيد من التمتع .

من صفات برج النمر المعدني أنه حيوي، يستعصب التعبير عن رأيه الخاص، طموح ولكنه ليس دبلوماسيا جيد، يؤمن أن الاسترخاء والأستمتاع بالحياة سيجلب له المزيد من التمتع . البرج النمر الخشبي: من صفات برج النمر الخشبي لطيف، طيب القلب، يسعى الى وجود المزيد من الأصدقاء الوثيقين في حياته , ويستطيع التعبير عن موهبته عندما تحل فرصة.

من صفات برج النمر الخشبي لطيف، طيب القلب، يسعى الى وجود المزيد من الأصدقاء الوثيقين في حياته , ويستطيع التعبير عن موهبته عندما تحل فرصة. برج النمر المائي: من صفات برج النمر المائي أنه مجتهد في العمل ويتحمل المسؤولية ,لديه طموح وواثق من نفسه ومؤمن أن إبراز موهبته سيقوده الى النجاح.

من صفات برج النمر المائي أنه مجتهد في العمل ويتحمل المسؤولية ,لديه طموح وواثق من نفسه ومؤمن أن إبراز موهبته سيقوده الى النجاح. برج النمر الناري: من صفات برج النمر الناري أنه بسيط وحيوي وشديد الملاحظة, لا يتسرع ويؤمن أن التأني سيقوده الى الأمام والى مزيد من التقدم.

من صفات برج النمر الناري أنه بسيط وحيوي وشديد الملاحظة, لا يتسرع ويؤمن أن التأني سيقوده الى الأمام والى مزيد من التقدم. برج النمر الترابي: من صفات برج النمر الترابي أنه ذاتي متساهل ,لا طموح له, يأخذ الأمور على ما تأتي ولا يتفاجأ ويؤمن بقليل من العدائية لتحقيق نجاحه.

الأبراج المتوافقة مع برج النمر الصيني

أفضل التطابقات: التنين ، الحصان ، الخنزير ،التنين ، الحصان ، والخنزير مرتبطون بشركاء النمر بسبب سماتهم المميزة التكميلية. لديهم نفس الأهداف والمعتقدات في الحياة ، من السهل جذبهم من قبل بعضهم البعض. عند مواجهة الصعوبات ، سيحصلون أيضًا على الدعم في الوقت المناسب من شركائهم.

الأبراج التي لا تتوافق مع برج النمر الصيني

التطابقات السيئة: الثور ، النمر ، الأفعى ، القرد

الثور ، النمر ، الأفعى ، القرد من الأفضل للنمر عند اختيار الشريك أن يتجنب الثور والنمر، والأفعى حيث يصعب عليهم أن يتناغموا مع مشاعر النمر.

نقاط ضعف برج النمر الصيني

متمرد

مفرط الثقة

عنيد

عاطفي.

مشاهير برج النمر الصيني

ماركو بولو

جون سميت

الملكة اليزابيت الثانية

مارلين مونرو

كارل ماركس

بيتهوفن

تشارلز دوغلاس

أجاثا كريستي

ماركو بولو

جون سميت

الملكة اليزابيت الثانية

مارلين مونرو

كارل ماركس

بيتهوفن

تشارلز دوغلاس

أجاثا كريستي

السيد ديفيد أتينبورغ

توم بيرينغر

توم كروز

ليوناردو دي كابريو

إيميلي ديكينسون

إزادورا دنكاد

روبيرتا فلاك

فريدريك فورسيث

جودي فوستر

السيد أليك غوينيس

هاغ هيفنر

وليام هيرت

ديمي مور

بيتريكس بوتر

ديانا ريغ

ليونيل ريتش

كيني روجرز

ديلين توماس

إتش جي ويلز

ستيفي ووندر

ناتالي وود

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