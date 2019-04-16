أبرزها الجوزاء...الإفراط في التفكير مشكلة هذه الأبراج

بعض الناس يفكرون في كل كبيرة وصغيرة، لدرجةً تجعلهم عاجزين عن السيطرة على الأمر، حيث تدفع الأبراج هؤلاء الأشخاص للتمعن في الأمور وتصور كل النتائج المحتملة بدرجة تقترب من حد الجنون، وفيما يلي جلبنا لكم من مجلة "يورتانغو" قائمة بأكثر الأبراج تأثرًا بهذه السمة المرهقة:

1. برج الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو)

عقل الجوزاء دائم العمل على مدار اليوم، حيث يخطر ببال أصحاب هذا البرج مئات الأفكار، وينتقلون من الأمر الحالي إلى التالي، قبل العودة للتفكير في الأول مرة أخرى.

2. برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

حاجة أصحاب برج العذراء إلى الكمال هي ما تدفعهم إلى الإفراط في التفكير، فهم مؤمنون بأن هناك مجالًا لتحسين أي شيء بالمزيد من التفكير والعمل، ومهما أصبح عملهم رائعًا يستمرون في التفكير في طرق لتطويره وتحسينه.

3. برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير)

تدفع طبيعة أصحاب برج الجدي للسعي وراء النجاح، وهذا ما يدفعهم للإفراط في التفكير، فهم لا يريدون أبدًا النظر إلى الماضي والشعور بأنهم كانوا يستطيعون أداء المهمة بجودة أعلى.

وعندما يبدأون مشروعًا جديدًا أو ينهون مشروعًا قديمًا، يعيدون التفكير في كل التفاصيل الصغيرة في عقلهم ويتساءلون عما إذا كانوا راضين عن عملهم.

4. برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير)

الدلو من الأبراج التي تعتمد على المنطق وإعمال العقل قبل القلب، ولكن هذا يؤدي إلى تفكير وتحليل للأمور كثيرًا، لدرجة سيطرة التفكير على حياتهم.

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