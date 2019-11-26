أبرزهم الجدي.. أبراج لا تخاف من اتخاذ الخطوة الأولى في العلاقة

عندما يشعر المرء بالحب نحو شخص ما، تتملكه الحيرة والخوف من مصارحة حبيبه، وتدور في رأسه الاف الأسئلة أهمها رد الفعل، وهل هناك شخص أخر، وكيف سيتقبل هذه المشاعر.. كلها أسئلة سيفكر في اجابتها ليل نهار، ولا يجد لها اجابة إلا بعد المصارحة.

ينقسم الأشخاص إلى نوعين، النوع الأول يخاف من الإفصاح عن مشاعره، والنوع الثاني يميل إلى المصارحة واتخاذ الخطوة الأولى في العلاقة، ولا يتردد أن يكشف لحبيبه عن مشاعره، ولا يبالي برد الفعل طالما ستخرج هذه المشاعر المختبئة بداخله ويعرفها الحبيب.

وفقا لعلماء الفلك والأبراج، هناك 6 أبراج لا تخاف من أخذ زمام المبادرة، ولا البوح بالمشاعر واتخاذ الخطوة الأولى في العلاقة وهي كالتالي:

برج الجدي

شخصية واضحة وصريحة، لا تخشى المواجهة وستتخذ الخطوة الأولى، كي تأخذ العلاقة طريقها الطبيعي نحو الارتباط الأبدي، ستسير بخطى ثابتة متتالية عن طريق وضع خطة محكمة، قد تخلو هذه المصارحة من الكلمات المعسولة، ولكنها ستكون مباشرة تعلن عن الحب بطريقة عملية بحتة.

برج الأسد

لا يعترف بالمستحيل وسيركز على هدفه وسيصل إليه لا محالة، وكلمة لا معناها نعم في قاموس هذا البرج العنيد، الواثق في نفسه بدرجة تصل إلى الغرور، وبالرغم من شجاعته لاتخاذ الخطوة الأولى، سيكون أول من يخرج من العلاقة إذا شعر بأن الأمور تسير عكس رغباته وأهوائه.

برج العقرب

شخصية عدوانية بالدرجة الأولى، ولا تجد مبررًا في الانتظار حتى يأخذ حبيبها الخطوة الأولى، فستأخذها هي لأنها تعرف ما الذي تريده بالضبط، وما هو السبيل للوصول إليه، تعرف من أين تؤكل الكتف، وتوظف سحر شخصيتها في جذب الأشخاص نحوها، ستكون لطيفة في البداية حتى تحصل على مبتغاها.

برج الثور

يدفع الصدق والمشاعر الجياشة، أصحاب هذا البرج للتخلي عن خجلهم المعتاد، حتى يتمكنون من اتخاذ الخطوة الأولى، لا يعرفون انتقاء كلمات الغزل والغرام، لكنهم يقدسون المشاعر والحب ويقدرون الاهتمام والتضحية.

برج القوس

يتميز أصحاب برج القوس بالصدق والشفافية، ولا يعترفون باللون الرمادي وتنحصر الحياة بين لونين فقط أبيض أو أسود، قد يترددون قليلا قبل مصارحة الحبيب وينتظرون أن يأخذها هو، لكنهم سينقذون الموقف في الوقت المناسب، ويمنحون نفسهم القوة والشجاعة الكافية للتغلب على خجلهم.

برج الحمل

ليس هناك فائدة من الانتظار، فصاحب هذا البرج ليس لديه وقت ليضيعه، سيضع أمامه الخطط اللازمة، المستندة على مراحل متعاقبة، بغض النظر عن استعداد الحبيب لهذه الخطوة، فالتملك غريزة وسمة أساسية في شخصيته، وما يريده حتما سيصل إليه ولا يهمه رأي الأخرين ولا يكترث لشأنهم.

المزيد من الأبراج:

تعرف على الجانب الساخر من شخصيتك بحسب برجك

بحسب برجه.. علامات تدل على أنه وقع في حبك