تعرف على الجانب الساخر من شخصيتك بحسب برجك

يسخر المرء من حياته ومشاكله، عندما يصعب عليه التعايش معها أو المضي قدما في مواجهة التحديات والصعوبات، كذلك يسخر الشخص من الأخر لشعوره بأنه يقترف سلوكا غير لائق، بينما يتخذ أخرون السخرية كوسيلة لحماية أنفسهم من الأذى.

يقول علماء الفلك، أن السخرية سمة أساسية من سمات البشر، وتظهر بوضوح عند البعض بينما لا تظهر إلا في الوقت المناسب عند البعض الأخر، وأنت متى تسخر وتتخذ من السخرية أسلوب حياة بحسب برجك؟ الاجابة تكشفها السطور التالية.

برج الحمل

يسخر صاحب برج الحمل من الأشخاص الذين يدعون الصدق والصراحة، ويضمرون في أنفسهم عكس ذلك، ولأنه لا يعجبه الحال المائل ولا يستطيع السكوت على الخطأ، سيفاجئ من يدعي تلك الصفات بالكذب، بكلمات صريحة تكشف حقيقة هذه الادعاءات.

برج الثور

تسخر بشدة من الشخص المغرور والمتعجرف، ولا يستهويك التعامل مع ذلك الشخص الذي ينسب الفضل لنفسه طيلة الوقت، تحب أن يعمل المحيطين بك في صمت، لا سيما الأمور المتعلقة بالعمل والتعامل مع الأخرين، تكره المجاملات ولا ترغب في التعامل مع هؤلاء الأشخاص، فالجميع يعلم انجازات الأخرين ولا داعي لهذه التصرفات.

برج الجوزاء

تسخر ممن يسرد قصص حياته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجعلها على المشاع ويحكي كل تفاصيل حياته على الملأ، قد يكون هذا الشخص مؤثرا وصاحب صفحة مميزة على الانترنت، لكنه ليس بحاجة للتفاخر بحياته في حين هناك من يعاني من الحرمان في المقابل.

برج السرطان

ما يدفعك للسخرية منح أحد الأشخاص هدية ما لك، فلا يهدأ لك بال إلا بعد معرفة المقابل، تشك في كل شيء وبخاصة في نوايا الآخرين تجاهك، ولا تقتنع بالهدية دون مغزى من ورائها، قد تكون طريقتك للسخرية من هؤلاء، لكنها في الحقيقة لدفع الأذى من الأخرين.

برج الأسد

تسخر من أولئك الذين يسعون لامتلاك كل شيء، وترى أنه أمر مستحيل المنال، قد تكون كريما معطاءً ولا تدخر لنفسك شيء، ولا تعترف بأن فقدان الأشياء يؤدي لخيبة الأمل والفشل، لكن الطموحات والانجازات تحتاج لمن يستعد دائما لدفع الثمن.

برج العذراء

دائما ما يتملكك الشك في أفكار الأخرين، ولا تقتنع إلا بما يدور في عقلك من معتقدات، ولا تهتم بمن يصف نفسه ويحكي عن بعض الحقائق الخاصة به، ما دامت لا تتفق مع أفكارك المسبقة ومعتقداتك الراسخة حول هذا الشخص، ولأنك ذكي ودقيق وتحلل كل الأمور بعناية فائقة، تسخر من الذي يحاول خداعك أو الكذب عليك.

برج الميزان

لا تعترف بالأعذار التي يختلقها البعض لتبرير التأخير في المواعيد، وستبذل قصارى جهدك حتى تعرف الأسباب الحقيقية لهذا التأخير، وإذا لم تقتنع بهذه الأسباب تسخر من هذا الشخص حتى يكره نفسه.

برج العقرب

لا تثق في أحد بسهولة ولذلك تنتظر الخيانة من أقرب الأقربون، يدفعك الشك لتصديق رؤيتك للأمور وأنك على صواب دائما، تسخر دائما بسبب طباعك الحادة، فالخيانة عندك الأصل والصدق والاخلاص هما الاستثناء!

برج القوس

تثق في نفسك وطريقة تفكيرك بشكل مثير للاهتمام، ولا تقتنع بأن المحيطين بك يمتلكون عقولا يفكرون بها، ويستطيعون الحكم على الأمور من منظور قوي ورؤى مستنيرة، تعرف ما الذي تريده جيدا، ولست متأكدا من قدرة الأخرين فتسخر منهم.

برج الجدي

تعتقد أن الجميع بحاجة لتوجيهاتك، ولا يقدرون على التحرك والمضي قدما في حياتهم دون نصائحك الثمينة وأفكارك الصائبة، تفترض أن الجميع سيسير في فلكك لأنك محور الكون، ومن يفعل عكس ذلك فسيتعرض للسخرية اللاذعة لا محالة.

برج الدلو

تسخر من الذي يتفوق عليك في الذكاء والابداع، وتنتقص دائما من قدرته وطريقة تفكيره، لا تعترف باللون الرمادي فإما تشعر بأنك الأفضل على الاطلاق، والا ستترك المكان بمن فيه، لا تعترف بالمشاعر وتلتزم الهدوء وقت الدفاع عن نفسك.

برج الحوت

عندما يبالغ شخص ما في مدحك أو التغزل في شخصك، ستسخر منه ولا تصدقه وتنتظر أن يطلب المقابل، ومعرفة الدوافع الخفية وراء هذه المعاملة وهذا الثناء، تثق في الناس بسهولة وتبتعد عن الأشخاص الأنانيين.

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