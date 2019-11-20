بحسب برجه.. علامات تدل على أنه وقع في حبك

كيف تستطيعين تحديد إن كان الرجل قد وقع في حبكِ أم لا؟ الأبراج قد تساعدك في هذا الموضوع وتكشف لك خريطة العواطف بحسب برج الرجل الذي احترت في معرفة حقيقة مشاعره اتجاهك.

فلكل برج من الأبراج صفات معينة يبحث عنها لدى الطرف الآخر وهنا نعرفك سيدتي على مواصفات الرجل العاشق لكل رجل من الأبراج وما الذي يبحث عنه لدى شريكته حتى تعرفي مدى قربك من الصورة التي يبحث عنها وتتأكدي من مشاعره اتجاهك.

الحمل: كازانوفا كل العصور أو المغامر في الحب

يكفي أن نقول إن كازانوفا العاشق الأكبر والأشهر في كل الثقافات كان من أبناء برج الحمل لنعلم كيف يحب أبناء هذا البرج الناري وهو يقع تحت تأثير كواكب المريخ أي الكوكب الاحمر الذي يمنح أبناءه التوقد في المشاعر فهو حبيب يمكن أن يضحي بحياته من أجل حبيبته.

الثور: الشك يا حبيبي... عاطفي جداً

مولود هذا البرج هو حبيب الأفعال لا الأقوال. الثور عاشق واقعي هو رجل الحسابات ولا يلتفت إلى الأمور الشاعرية فهو عندما يحب يعبر عن حبه بالعطاء المادي الهدايا والفلوس.

لا يملك ملكة التعبير عن مشاعره بالألفاظ الرقيقة وبجانب واقعيته الشديدة فهو حبيب عنيد وغيور يتمنى لو يضع حبيبته في زجاجة ويحملها بجوار قلبه.



الجوزاء : الدون جوان أو العكس تماماً

يشاع أن الجوزاء يحب أكثر من امرأة في وقت واحد وهذا لا يحدث طوال الوقت لكنه ممكن نظراً لأن الرجل الجوزاء يتميز بمهارات اتصال مذهلة ودائماً ما ينجح في لفت الانظار إليه. براق وجذاب لكنه يحير حبيبته بسبب مناخاته المتعددة، التي يفرضها عليه كوكبه عطارد الذي يحكم برجه.



السرطان : يبحث عن الحنان

يعاني أبناء السرطان من تأثير القمر فيصبح مولود هذا البرج مرحاً حيوياً إذا كان القمر كاملاً ويصبح ضحية للإكتئاب والتشاؤم إذا كان القمر هلالاً وهذا ما يجعله كائناً ضعيفاً وهشاً فهو يشعر أن الآخرين قد يبادرون بجرحه. وعادة ما يتميز أبناء البرج بشكل عام بالحساسية الشديدة وسرعة التأثر فمولود السرطان رجل عاطفي للغاية يحب حتى في خياله!

الأسد : على خشبة المسرح

لا يعيش مولود الأسد دون حبّ وهو أسطوري في حبه يعيش حالة الغرام بكل تفاصيلها ومعانيها كما أنه مسرحي في التعبير عن حبه الذي يعلنه أمام الناس. مشاعره يمنحها لامرأة واحدة فقط. وإذا فشلت قصة حبه الوحيدة يظل يبحث عن شبيهة حبيبته بين النساء الأخريات وهو ما يكسبه السمعة الشهيرة بأنه لا يعرف الاستقرار مع امرأة واحدة.



العذراء: أمير الحب... أو الشريك الجيد

كوكب عطارد يسيطر على مولود هذا البرج ويمنحه مهارات لا محدودة في الاتصال والتواصل. هو رجل نزيه مستقيم دقيق لأقصى الحدود بتلك الدقة تجعله من أولئك الذين يصعب إرضاؤهم وهو ما تعاني منه حبيبته لكنه دافئ القلب والمشاعر كالطفل وعلى حبيبته أن تعلم أن عليها أن تتحلى بروح صبورة ورياضية.



الميزان: حب وزواج الحبيب الفيلسوف

فينوس هو الذي يحكم برج الميزان يمنح مولوده حباً خيالياً للجمال والعاطفة فهو رجل ناعم جداً ولديه رصيد كبير من القصص الغرامية. لكن رجل الميزان يميل إلى المنطق في كل شيء وحتى في الحب يجادل حبيبته ويقنعها بأي شيء.

رجل الميزان لا يقترب من امرأته بشكل عشوائي بل يضع القواعد والأهداف وينطلق نحوها ولهذا غالباً ما يحقق أهدافه مع حبيبته. البيت والزواج المحبوب الأول لمواليد برج الميزان.

العقرب: غرام لا يقاوم سحر الحب

العقرب الساحر والغامض والمحب بلا رحمة أو شفقة، هو المسيطر. من هنا نفهم سر تلك الاصابات المميتة العاطفية التي تصيب هذا المولود. إن هذا الرجل الغامض يعرف جيداً كيف يصل الى امرأته ويمتلك إستراتيجية ينفذها بمنتهى الهدوء والمثابرة للحصول على ما يريد.



القوس: الحبيب المحظوظ

إنه الحبيب الطفولي، يحب المرح لأقصى درجة وإذا أضفنا إلى تلك الميزات كوكب المشتري وهو كوكب الحظوظ أدركنا كم هو مميز ذلك الحبيب. الرجل القوس إنسان متجدد لا يعرف الروتين لهذا لا ينجح كثيراً في الحب فهو رغم تفاؤله الواضح إلا أنه سريع الغضب ولجوج في الحب.



الجدي: العاشق المتشائم والغيور جداً

إنه الحبيب المتشائم بحكمه كوكب الضمير (زحل) ما يجعله دائماً في حالة مراجعة مع الذات. يتميز رجل الجدي بأنه شخص مسؤول. يعتني دوماً بالآخرين ويحمل همهم ورغم المشاعر القوية التي يحملها الجدي إلا أنها تظل محبوسة في صدره فهو شخص انعزالي غير اجتماعي يخاف الحب ويتجنب الوقوع فيه لهذا فهو يكبح رغباته دوماً بخاصة أنه يتمتع بكبرياء غير طبيعي لهذا يسعى دائماً إلى التحفظ لإخفاء مشاعره.

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