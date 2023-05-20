أبرز أعراض الحمل قبل الدورة بعشرة أيام

قد تلاحظ بعض السيدات ظهور أعراض الحمل قبل الدورة بعشرة أيام، قد تكون هذه الأعراض ناتجة عن الحمل وربما تكون أعراض نزول الدورة، وتختلف هذه الأعراض من سيدة لأخرى، إذ تكون هذه الأعراض تغيرات هرمونية تحدث بجسم المرأة، سوف نوضح هذه الأعراض بالتفصيل في السطور التالية.

أعراض الحمل قبل موعد العادة الشهرية بعشرة أيام

تعاني بعض السيدات من اضطرابات هرمونية، وتختلف هذه الهرمونات من سيدة لأخرى، وتشعر بعض النساء بأعراض الحمل قبل الدورة بعشرة أيام، قد تكون هذه الأعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، لكن تنتهي هذه الأعراض بمجرد نزول الدورة الشهرية، لكن إذا كانت أعراض حمل فقد تستمر حتى أول شهور من الحمل، ومن هذه الأعراض:

1. الميل إلى القيء والغثيان

يعد الغثيان الصباحي أحد أعراض الحمل قبل الدورة الشهرية بعشرة أيام، وقد يستمر هذا العرض حتى نهاية الشهر الثالث من الحمل، ويعاني حوالى 50% حتى 80% من السيدات من القيء الصباحي، ويكون نتيجة زيادة إفرازات هرمون البروجسترون والإستروجين، ويختلف شدته من سيدة لأخرى.

2. الشعور بطعم غريب ومختلف في الفم

تشعر بعض السيدات بطعم غريب معدني في الفم، ويعد هذا أحد علامات الحمل في الأيام الأولى قبل الدورة الشهرية، وتسمى هذه الحالة بالخلل التذوقي، ويكون نتيجة اضطراب الهرمونات، ويعد من أعراض الحمل الأكيدة قبل الدورة بعشر أيام، وينتهي هذا الشعور بانتهاء الشهور الأولى من الحمل.

3. رؤية بعض الأحلام الغريبة

يقيس بعض النساء رؤية بعض الأحلام التي ترتبط برؤية مولود صغير، وتعتبرها من أعراض الحمل الأكيدة قبل الدورة بعشر ايام، لكن تعد هذه الرؤى نتيجة تغييرات هرمونية، وتكون هذه الأحلام في الأسابيع الأولى من الحمل.

4. الإصابة بالتشنجات

قد تتعرض بعض السيدات للإصابة بالتشنجات قبل موعد الدورة الشهرية، وتعد هذه من ضمن أعراض الحمل قبل الدورة، لكن قد تكون أعراض ما قبل الحيض وهذا هو العرض الأكثر حدوثًا قبل نزول الدورة.

5. رفض بعض الأطعمة

عند حدوث الحمل، تزيد فاعلية حاسة الشم، لذا قد تنفر السيدة الحامل من بعض الأطعمة، ومن الممكن أن يزيد من الإحساس بالجوع وفقدان الشهية، وهذا قد يزيد من إحساس القيء والغثيان الصباحي.

6. انتفاخ وتورم الثديين

يعد تورم الثدي أحد أعراض الحمل قبل موعد الدورة بعشر ايام، إذ تشعر الزوجة بثقل ووجع في الثدي مع تغير لون الحلمات، وهذا يعد عرض مشترك ما بين الحمل، وكذلك فترة ما قبل الحيض، لكن قد يستمر هذا العرض مع المرأة الحامل حتى نهاية الحمل ويزداد الأمر حساسية مع الدخول في أشهر الحمل.

7. كثرة التبول طوال اليوم

يعد الإقبال على التبول على مدار من أعراض الحمل قبل ميعاد الدورة بعشر ايام، إذ يعد كثرة التبول أحد المؤشرات على حدوث الحمل قبل موعد الدورة الشهرية بأسبوعين، لذا إذا أردت التأكد من حدوث الحمل، يمكنك إجراء اختبار الدم للتأكد من ذلك.

8. نزول بعض الإفرازات المهبلية

قد تلاحظ بعض السيدات نزول إفرازات بيضاء مخاطية، فهذا يعد أحد علامات الحمل قبل الدورة بعشرة ايام، لذا يفضل الذهاب إلى الطبيب للفحص والتأكد من الحمل، إما إذا كانت هذه الإفرازات لها رائحة أو يصاحبها هرش، فهذه إشارة إلى وجود التهابات، لذا يجب استشارة الطبيب حتى يصف العلاج المناسب، بينما تتساءل بعض السيدات عن نزول دم قبل موعد الدورة بعشرة أيام هل هو حمل؟ فقد يعد نزول الدم عرض لحدوث الحمل، لذا يجب التأكد من ذلك بالفحص الطبي.

9. ارتفاع درجة حرارة الجسم

ترتفع درجة حرارة جسم السيدة خلال فترة الإباضة، نتيجة ارتفاع هرمون البروجسترون، وقد يستمر ذلك لعدة أسابيع بعد الدخول في الحمل.

أبرز العلامات المؤكدة لحدوث الحمل

تظهر بعض العلامات التي تؤكد بحدوث الحمل، ومن أعراض الحمل قبل الدورة بعشرة أيام:

الشعور بالآم في البطن، وانتفاخ البطن.

ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم.

انتفاخ وتورم الثديين.

قد يحدث نزول بعض قطرات الدماء.

عدم الرغبة في تناول الطعام.

النفور من بعض الروائح.

الإقبال على تناول بعض الأطعمة المعينة.

ظهور بعض البقع الجلدية في الجسم.

الرغبة في النعاس باستمرار.

أهم النصائح للحامل

ينصح أطباء النسا والتوليد دائما السيدات بضرورة التأكد من وجود الحمل، وعدم الاعتماد فقط على أعراض الحمل قبل الدورة بعشرة أيام، ويفضل إجراء اختبار الدم بدلاً من البول لأنه أدق، كما يُنصح باتباع بعض النصائح للحامل خلال الأسبوع الأول:

ضرورة اتباع نظام غذائي صحي.

الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوى على الفوليك أسيد مثل البيض، والعدس وغير ذلك من البقوليات.

تجنب تناول الكحوليات والمشروبات الغازية.

الحرص على استشارة الطبيب، إذ يصف بعض المكملات الغذائية الهامة خلال الشهور الأولى من الحمل.

الحرص على ممارسة الرياضة الخفيفة.

تجنب حمل الأشياء الثقيلة.

الحرص على الحصول على قسط كافِ من الراحة.

يمكننا القول بأن أعراض الحمل قبل الدورة بعشرة أيام قد تختلط مع أعراض ما قبل الحيض، لذا إذا لم تنته هذه الأعراض خلال فترة قصيرة واستمرت، فربما قد تكوني حامل، لذا عليك استشارة الطبيب للتأكد من وجود الحمل، بينما إذا نزلت الدورة الشهرية فلا داعى للقلق ستنتهى هذه الأعراض خلال عدة أيام بمجرد نزول الدورة، أو ربما تستمر قليلًا حتى انتهاء الدورة الشهرية.