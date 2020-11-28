أبرز الأساطير الشائعة عن الحب والتي تجعل استمراره صعباً!

1. "الحب يكفي لجعل العلاقة قوية" ..

غالبًا ما يعتقد الناس أن الحب هو العنصر الوحيد اللازم لجعل العلاقة قوية ولكن هذا ليس صحيحًا. التفاهم المتبادل والاحترام والثقة هي أيضا عوامل المساهمة بخلاف الحب، والتي يمكن أن تؤدي إلى علاقة قوية. إذا لم يكن هناك أي تفاهم واحترام وثقة متبادلين بين الزوجين ، فإن العلاقة يمكن أن تصل إلى طريق مسدود ، بغض النظر عن مقدار شعورك تجاه بعضكما البعض.

2. "الغيرة هي علامة على الحب الحقيقي"

من الواضح للأزواج أن يشعروا بالغيرة في بعض الأحيان ، ولكن إذا كنتي تعتقدين أن الغيرة هي علامة على الحب الحقيقي فقد تكوني مخطئًة إذا كنتي تحببين شريك حياتك حقًا ، فيجب أن تكونى واثقًة من ذلك. قد تشعري بالغيرة إذا كنت تعانيني من انعدام الأمن في العلاقة.

3. "المعارك يمكن أن تنهي العلاقة"

الشيء الذي يمكن أن يدمر فعلاً وينهي علاقتك هو الأنا ولا يحل أبدًا سوء الفهم والمعارك فإن المعارك أمر لا مفر منه. لكن هذا لا يعني أن علاقتك ستصل إلى طريق مسدود لكن فى المقابل بمجرد الانتهاء من الخلافات يقوم كل منكما بتحليل الخطأ الذي حدث ولماذا التشاجر . نتيجة لذلك ، أصبحتي على بينة من عيوبك ، ثم تحاولي ألا تكرري هذه الأخطاء في المستقبل.



4. العاطفة تحدد شدة الحب

عليك أن تفهمي أنه عندما يتعين على الشخص تحمل العديد من المسؤوليات مثل رعاية المنزل والطهي والذهاب إلى المكتب وما إلى ذلك ، فقد يختفي مستوى الطاقة والصبر. نتيجة لذلك ، قد يكون شريكك متعبًا جدًا لإظهار شغفه لك. قد لا يكون لدى شريكك الكثير من الوقت والطاقة لقضاء بعض الوقت معك. بدلاً من الإيمان بالأفلام والروايات المختلفة ، من الأفضل لك وضع بعض الخطط التي يمكنك من خلالها إعادة الشرارة المفقودة في علاقتك



5. "مشاركة كل شيء على وسائل التواصل الاجتماعي شيء جيد"

كثير من الأزواج لديهم هذه العادة من تحديث كل التفاصيل الفردية لعلاقتهم على وسائل الإعلام الاجتماعية. قد تشعري بالسعادة عند تحميل هذه الصور المريحة والرسائل الطريفة لشريكك ولكن عليك أن تعرفي أن هناك العديد من الأشخاص المرتبطين بك على وسائط التواصل الاجتماعي الخاصة بك. قد يشعر الناس بالغضب من عرضك العام للمودة. يجب أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مخصصة للمتعة فقط وليس لجعل الرومانسية الخاصة بك مرئية للجميع.

6. "شراء الهدايا يمكن أن يجعل شريكك يشعر بأنه مميز ومحبوب"

لا شك أن الهدايا يمكن أن يكون وسيلة أفضل لجذب شريك حياتك إليك ولكن الشيء الأكثر أهمية في العلاقة هو مقدار الوقت الذي تعطيه لشريكك. بدلاً من البحث في السوق للحصول على هدية باهظة الثمن وجميلة ، يمكنك تكريس بعض الوقت لشريكك ليجعله يشعر بخصوصية.



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7. "لا يجب أن تكون قريباً من أي شخص آخر غير شريكك"

غالبًا ما يعتقد الناس أن الاقتراب من شخص آخر غير شريكهم هو علامة على الغش. ومع ذلك ، لا يوجد شيء من هذا القبيل. يمكن أن يكون الشخص قريباً من أصدقائه وأفراد أسرته على الرغم من علاقته الرومانسية.

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