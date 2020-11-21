رجيم سريع المفعول جداً خلال أسبوع

على الرغم من أن خسارة الوزن بوتيرة بطيئة، تُساعد في الحفاظ على ثبات الوزن بعد خسارته، بيد أن البعض يرغب في اتباع رجيم قاس لخسارة الوزن بوتيرة سريعة.

خصائص الرجيم القاسي

يعد هذا الرجيم متتبعه بخسارة 7 كيلوغرامات من وزنه، وإحرق الدهون المتراكمة في جسمه خلال أسبوع، شريطة ألا يطول وقت اتباعه عن أسبوع؛ لافتقاره إلى السكّر والعناصر الغذائية الهامة للصحّة. وهو ينهي متتبعه عن تناول العناصر الغنيّة بالكربوهيدرات، بما فيها الخبز والأرز والحبوب، ويدعوه بالمقابل إلى استبدال البروتين بالكربوهيدرات؛ كون البروتين يُعزّز الشعور بالشبع، وبالتالي يساعد تناوله بصورة يوميّة في خسارة الوزن بشكل سريع، بالإضافة الى تناول الفواكه قليلة الكربوهيدرات، وشرب السوائل خالية السعرات الحرارية كالقهوة والشاي وشاي الأعشاب بدون إضافة الحليب (أو السكّر) إليها. ويجب أن يشرب متتبع الرجيم ما لا يقلّ عن 8 أكواب من الماء، يوميًّا. وفي هذا الإطار، يُفضّل شرب كوب من الماء قبل تناول الطعام، وذلك لزيادة الشعور بالامتلاء، وبالتالي التخفيف من كمّ الطعام المتناول.

برنامج الرجيم

يرتكز رجيم قاسي على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

تُعتبر وجبة الفطور في هذا الرجيم ثابتة، وتشتمل مكوّناتها على حبتين من الخيار صغيرتي الحجم، وبيضتين مسلوقتين، وشريحة من مورتديلا الحبش.

اليوم الأوّل

• الغداء: 100 غرام من اللحم، مشويًّا (أو مسلوقًا، مع طبق من السلطة الخضراء (بدون إضافة الجزر لغناه بالسعرات الحرارية، والطماطم كونها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح التي تتسبّب باحتباس السوائل في الجسم).

• العشاء: طبق من السلطة (بدون إضافة الجزر والطماطم إلى المكوّنات).

اليوم الثاني

• الغداء: صدر دجاج، مشويًّا (أو مسلوقًا)، وعلبة زبادي مضافًا إليها بذور الكتان.

• العشاء: طبق من السلطة (بدون إضافة الجزر والطماطم إلى المكونات)، وثمرة من التفاح (أو الكمثرى)، مع 80 غرامًا من جبن القريش.

اليوم الثالث

• الغداء: سمكة مشوية، مع طبق من السلطة (بدون إضافة الجزر والطماطم إلى المكوّنات).

• العشاء: علبة تونا بدون زيت (أو بيضتان مسلوقتان).

اليوم الرابع

• الغداء: ربع دجاجة خالية من الجلد، مشويّة (أو مسلوقة)، وطبق من السلطة (بدون إضافة الجزر والطماطم إلى المكوّنات).

• العشاء: حبتان من الخيار.

اليوم الخامس

• الغداء: طبق كبير من الخضروات المسلوقة، وثمرتان من الكيوي.

• العشاء: علبة من الزبادي خالي الدسم، مضافًا إليها حبوب الكتان المطحونة (أو علبة من التونا بدون زيت).

اليوم السادس

• الغداء: 100 غرام من اللحم، مشويًّا (أو مسلوقًا)، وطبق من السلطة (لا يسمح بإضافة الجزر والطماطم إلى مكوّناتها).

• العشاء: قطعة من الجبن، مع الخسِّ (أو البطيخ).

اليوم السابع

• الغداء: صدر من الدجاج منزوع الجلد، مشويًّا (أو مسلوقًا)، وطبق من السلطة (أو علبة من الزبادي خالي الدسم).

• العشاء: كوب من الحليب خالي الدسم (أو شريحتان من المورتديلا الحبش) وثمرة من الفواكه.

• ثمرة من الفواكه في الوجبة الخفيفة.

عند اتباع رجيم قاسي يُنصح بشرب ليترين من الماء يوميًا

يوى متتبع الرجيم القاسي والسريع، بالالتزام بالنصائح الآتية:

• البعد عن اتباع الرجيم القاسي لأكثر من أسبوع.

• المداومة على ممارسة التمارين الرياضيّة.

• شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء، يوميًّا.

الحرص على النوم لساعات كافية.

• الامتناع عن تناول السكّر، كما التقنين في الملح.

• الامتناع عن شرب المشروبات الغازية، حتى الـ"دايت" منها.

• شرب مشروب الزنجبيل مع القرفة وشرائح الليمون الحامض، بين الوجبات، وذلك لزيادة إحراق الدهون في الجسم.

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