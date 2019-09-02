أبرز تصاميم الدرابزين لإضافة لمسة جديدة للديكور الداخلي

تصاميم درابزين لعام 2020 تُضفي لمسات جديدة في عالم الديكور الداخلي. وفي هذا الإطار، تطلعكم مهندسة الديكور ريهام فرّان على أبرز تصاميم درابزين لعام 2020 .

أبرز تصاميم درابزين لعام 2020:

• ارتفاع الدرابزين عن الأرضيَّة مُحدَّد، وهو يلعب دور الحماية.

• المواد المُستخدمة في تصميم الدرابزين، هي: الزجاج والخشب والـ"كروم" والنحاس والحديد والحجر الطبيعي. ويروج أخيرًا الدمج بين مادتين أثناء التصميم، مع الإشارة إلى أنَّ هذه الطريقة الجديدة مرتفعة التكلفة.

• عند اختيار الزجاج للدرابزين، يحلو إدخال إطارات من الخشب، وذلك من خلال رصف ألواح الزجاج بجانب بعضها البعض بارتفاع 1.10م وبعرض 80 سنتيمترًا لكلِّ لوح. ولكنّ هذا الديكور لا يُناسب المنزل المكسوَّ بالحجر، إلا إذا كان "مودرن"، ومؤثَّثًا بواجهة خارجيَّة من الحجر والخشب، أو تصميمه معدًّا من السيراميك الذي يُشابه الباركيه. من جهة ثانية، يمكن تصميم إطارات عدة من الخشب، وفي داخل كل منها لوح من الزجاج، منفصلة بثلاثة قضبان مربعة معدّة من الـ"كروم". ولا مانع من استبدال إطار الألومينيوم بالخشب.

المواد المُستخدمة في تصميم الدرابزين، هي: الزجاج والخشب والـ"كروم" والنحاس والحديد والحجر الطبيعي

• من المُمكن تصميم ألواح الزجاج، مخليَّة من الإطارات الخشب، مع الاكتفاء بفواصل الـ"كروم" التي تنتهي بقطعة عريضة من نوع الـ"كروم أو الخشب، وبسماكة لا تتجاوز الأربعة سنتيمترات.

• من الجذَّاب إكساء الدرابزين الخارجي بقطع من أحجار الـ"دوما"، وذلك عبر رصفها بجانب بعضها البعض. ومن الرائج فصل قطع الحجر عن بعضها لمسافات معينة، وتثبيت لوح من الزجاج خلفها للحماية، على أن يوحي هذا الأخير كأنَّه لوحة ديكور نافرة. من جهةٍ ثانيةٍ، بدلًا من قطع الحجر، توضع عارضات خشب مربَّعة سميكة وضخمة، مع إدخال الإنارة إلى الأرضيَّة لتضيء الخشب والزجاج أو الحجر والزجاج. إشارة إلى أنّ عنصر الإنارة هامّ داخل الدرابزين.

• الدرابزين الحديد لافت عند الدمج بين النمطين الكلاسيكي والـ"مودرن" في تصميمه، وذلك من خلال "بلوك" عبارة عن متر*متر، مزخرف بنقوش عربية أو هندسية، فيما الـ"بلوك" الثاني عبارة عن قضبان.

• من الجميل إدخال باقات الأزهار إلى الدرابزين.

• من الأفكار: إكساء 30 سنتيمترًا من الدرابزين بالسيراميك الشبيه بالباركيه أو الحجر الطبيعي أو الخشب المقاوم لعوامل الطبيعة الخارجيَّة، وفوقها توضع قضبان دائرية معدّة من الـ"كروم" بطول 80 سنتيمترًا.

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