كيفية تنظيف عيون الغاز بطرق طبيعية وسهلة

يقضي تنظيف عيون الغاز في المطبخ تخصيص الوقت والجهد لأن هذه المهمة في التدبير ليست سهلة، التنظيف لأن الغاز قد يكون ممتلئًًابالدهون والبقع المختلفة. النصائح الآتية والخلطات المنزلية ستوفّر التعب والجهد، وحتى الوقت.

1. الماء والصابون: الطريقة التقليدية لمسح البوتاجاز تقضي بإعداد خليط من الماء الدافئ والصابون، وباستخدام فوطة بغية تنظيف البوتاجاز من الأعلى، بعد إزالة الشعلات، ثم تنظيفها بفوطة أخرى نظيفة مبللة بالماء، وتنشيفها بمناديل المطبخ أو فوطة جافة، ولكن هذه الطريقة لا تعمل على البقع الصعبة والدهون القوية.

2. الخل الأبيض: يستخدم في أغراض التنظيف المختلفة، فهو مطهّر طبيعي وفعّال يتوافر في كل مطبخ، ويمكن استخدامه في تنظيف أسطح البوتاجازات الزجاج، من خلال ملء نصف زجاجة بالخل والنصف الآخر بالماء، واستخدامها في رش سطح البوتاجاز، ثم مسحه باستخدام فوطة نظيفة. كما بالإمكان استخدام هذه الزجاجة يوميًّا، لمسح البوتاجاز بعد الانتهاء من الطهي حتى لا تتراكم عليه الأوساخ.

3. الأمونيا: الأمونيا فعالة في تنظيف عيون البوتاجاز وأسطحه العادية، وفي هذا الإطار يجب وضع الشعلات في كيس، مع رش الأمونيا السائلة عليها، وتركها لليوم التالي، ثم غسلها بماء دافئ. أما سطح البوتاجاز فبالإمكان استخدام مزيج من الأمونيا والماء، ثمّ مسحه بفوطة أو إسفنجة نظيفة.

4. الليمون والبيكنج صودا:الليمون من المواد الطبيعية المذيبة للشحوم، والبيكنج صودا له خصائص مطهرة ومضادة للجراثيم. وفي هذا الصدد، يجب رشّ حفنة من البيكنج صودا على أجزاء سطح البوتاجاز المختلفة، ثم فركه باستخدام نصف ليمونة. تستخدم بعدها فوطة مبللة لتنظيف السطح من الخليط.

5. الملح والبيكنج صودا: يجب مزج ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من البيكنج صودا مع ملعقة كبيرة من الماء لصنع معجون لتنظيف أجزاء البوتاجاز المختلفة. هذا الخليط فعَّال للغاية على البقع الصعبة.

6. صابون الجلي والبيكنج صودا: يوضع كمّ متساو من صابون جلي الأطباق مع البيكنج صودا في وعاء، للحصول على خليط ذي رغوة. ويستخدم هذا الخليط في تنظيف سطح البوتاجاز والشعلات، فهو رائع في التخلص من الزيوت والشحوم اللاصقة، وبالإمكان استخدامه أيضاً في تنظيف المقلاة.

7. زيت الزيتون أو الزيت النباتي: يوضع القليل من زيت الزيتون أو زيت القلي على قطعة قماش، فتفرك البقع المختلفة على سطح البوتاجاز. هذه الطريقة ليست فعَّالة فقط لتنظيف البوتاجاز بل بالإمكان استخدامها في تنظيف الأسطح المختلفة في الحمّاّم والمطبخ.

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