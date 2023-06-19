صدم العالم العربي بوفاة الشيف رمزي الذي لديه مجموعة من كتب الطهي المهمة، وقدم أشهى الوصفات خلال مسيرته وخاصة الحلويات وفي هذا المقال نستذكر أبرز وصفات الشيف الراحل رمزي شويري:

أبرز حلويات الشيف رمزي

قطايف الشيف رمزي

المقادير

½ 3 كأس دقيق

2 معلقة حجم كبير سكر

1 معلقة حجم كبير بيكنج بودر

1 معلقة حجم كبير خميره

½ معلقة حجم صغير ملح

½ 2 كاس من الما ء

طريقة تحضير قطايف الشيف رمزي

أولاً يخلط الدقيق مع السكر والبيكنج باودر والخميرة والملح.

ثم يضاف الماء وتقلب جميع المقادير بشكل جيد حتى تندمج وتتجانس وتترك تقريباً مدة ساعة حتى تختمر.

ثم تسخن المقلاة بشكل جيد ويفضل أن تكون من الحديد السميك القعر حتى تحمل الحرارة العالية.

ثم يصب مقدار معلقة حجم كبير من المزيج وتكرر الكيفية نفسها على أن تحمر القطايف من جهة واحدة فقط.

وعند وضع الخليط في المقلاة تخرج فقاقيع داخل القرص وهذا يكون دليل على نجاح عملية التخمر.

يجب المحافظة على درجة الحرارة بحيث لا تطهي بشكل سريع من الأسفل وتبقي سائلة من الأعلى أو تكون الحرارة منخفضة بحيث يتسع القرص و لا يتم طهيه.

وأخيراً تترك لتبرد وتحشى حسب الرغبة " جبنة، جوز، قشطة" بعدها تقلي في الزيت الساخن، وصحتين وعافية.

بلح الشام من الشيف رمزي

مقادير بلح الشام من الشيف رمزي

2 كاس ما ء

½ كاس زيت

½ معلقة صغار ملح

2 كاس دقيق

5 بيض

5 صفار بيض

زيت للقلي

شربات (قطر) بارد

طريقة تحضير بلح الشام من الشيف رمزي

أولاً يوضع الماء والزيت في وعاء على نار متوسطة حتى الغليان.

ثم ينخل الدقيق والملح.

ثم يضاف خليط الدقيق إلى الماء والزيت دفعة واحدة مع التقليب بشكل جيد حتى يتكون عجين لين طرى لا يلتصق بأطراف الوعاء ويرفع عن النار.

ثم تضاف البيضة مع الخفق بشدة حتى يتجانس الخليط ثم تضاف البيضة الثانية ويراعى عند إضافة البيض ألا يضاف إلا بعد اختفاء أثر البيضة الأولى حتى ينتهي مقدار البيض ويخفق العجين بقوة بين جميع البيض بعدها يضاف صفار البيض مع الخفق حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم يصب العجين في كيس حلوانى ببلبلة خاصة ببلح الشام.

ثم يسخن الزيت بشكل جيد.

ثم يضغط على الكيس باليد ويقص بلح الشام بالمقص بالقرب من الزيت ثم يترك حتى يحمر وتكرر هذه العملية مع مراعاة عدم وضع كمية كبار من بلح الشام في الزيت مرة واحدة .

ثم يرفع من الزيت ويوضع على منشفة ورقية ثم يوضع في الشربات ويصفي قليلاً.

وأخيراً يزين بالشوكولاتة السايحة أو بشقة نصفين وحشوة بالقشطة وتزيينة بالفستق المجروش، وصحتين وعافية.

لقمة القاضي "عوامات" من الشيف رمزي

مقادير لقمة القاضي من الشيف رمزي

1 معلقة صغار خميره

1 معلقة صغار سكر

2/1 2 كاس ماء دافئ او اكثر لو احتاج الامر

2/1 3 كاس دقيق

ذرة ملح

1 كاس سكر بودرة للتزيين

زيت للقلي

شربات (قطر)

طريقة تحضير لقمة القاضي من الشيف رمزي