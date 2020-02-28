أبرز فوائد كبسولات زيتت السمك للوقاية من الأمراض.. تعرّف عليها!

فوائد كبسولات زيت السمك رائعة للصحة، خصوصاً لصحة القلب والشرايين وتقوية جهاز المناعة في مواجهة الأمراض المختلفة.

اكتشفي أبرز فوائد كبسولات زيت السمك، مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town في الموضوع الآتي:

فوائد كبسولات زيت السمك في الوقاية من أمراض القلب

كبسولات زيت السمك تحمي من أمراض القلب

نسبةً لاحتوائها على حمض الأوميغا 3، تساعد كبسولات زيت السمك على الوقاية من الأمراض القلبية، وتساعد على تنظيم ضربات القلب، خصوصاً للنساء بعد انقطاع الطمث. ولكن رغم ذلك، يُفضل قبل تناول أي مكمل غذائي استشارة الطبيب المختص.



فوائد كبسولات زيت السمك في تقوية جهاز المناعة

استناداً إلى أبحاث علمية متعددة، تبين أنَّ حمض الأوميغا 3 يساهم في تقوية جهاز المناعة، خصوصاً ضد أمراض الشتاء؛ مثل الإنفلونزا والرشح ونزلات البرد وربما كورونا !



فوائد كبسولات زيت السمك في محاربة الكآبة

تناولي مكملات زيت السمك للوقاية من الاكتئاب

تساعد كبسولات حبوب زيت السمك على محاربة حالات الاكتئاب والأرق، وتخفف من وطأة الضغط النفسي، وما يتبعه من توتر وإجهاد.

فوائد كبسولات زيت السمك في الوقاية من الجلطات

أظهرت دراسات علمية مختلفة أنَّ تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون المشوي مرتين في الأسبوع، أو تناول كبسولات زيت السمك، يمكن أن يؤمن الوقاية من الذبحة القلبية والموت الفجائي؛ بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.



فوائد كبسولات زيت السمك لخفض ضغط الدم

يعمل زيت السمك على خفض مستوى ضغط الدم المرتفع في الدم. فإذا كنتِ تعانين من هذه المشكلة، ننصحكِ بمراجعة طبيبك المعالج قبل تناول مكملات زيت السمك.



نصيحة الاختصاصية عبير أبو رجيلي: إذا كنتِ ترغبين في الحصول على فوائد حمض الأوميغا 3 من مصادره الطبيعية، عليكِ بإدخال السمك المشوي إلى نظامكِ الغذائي المتبع، حيث يفضل تناوله مرتين في الأسبوع؛ لحماية الجسم من جميع الأمراض التي تمَّ ذكرها آنفاً. وبذلك يمكنكِ الاستغناء عن تناول كبسولات زيت السمك المصنّعة والمتوفرة في الصيدليات.

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