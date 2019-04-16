أبرز 9 معالم تزيد من جاذبية أنطاليا التركية

مدينة أنطاليا هي أحد المدن التركيّة الكبرى التي تقع في الجهة الجنوبيّة الغربيّة لتركيا، فهي رابع أكثر المدن زيارة في العالم وتسمّى جنّة الأرض؛ لأنّها تتميّز بتاريخها، وطبيعتها الخلّابة، وأنماط الحياة فيها، كما أنّها تسمّى بمدينة اللؤلؤ في البحر الأبيض المتوسط، والريفييرا التركية.

وإليكم في هذا المقال أبرز معالم مدينة أنطاليا:

1- بوابة هادريان: تعتبر من الأماكن الأثرية في أنطاليا، حيث تمّ إنشاؤها في سنة 130م، وتتميز باحتوائها على ثلاثة أقواس كبيرة.

2- مسجد مراد باشا: تمّ إنشاؤه في سنة 1570م، ويتميّز بجدرانه المُزينة بالنقوش المختلفة.

3- برج هيدليرليك: يتميز ببناؤه المصنّع من الحجارة، كما يتميز بارتفاعه الشاهق، حيث يصل إلى 14 متراً.

4- مسجد ييفلي ميناري: يعتبر من أقدم الأبنية الإسلامية الموجودة في المدينة، حيث تمّ بناؤه في القرن الثالث عشر، على يد السلطان علاء الدين، ولعل أهم ما يُميزه هو ارتفاعه الشاهق، حيث يصل إلى 38متر.

5- متحف أتاتورك: تمّ افتتاحه في سنة 1930م، ويحتوي على طابقين رئيسين، إذ أن الطابق الأول يحتوي على صور لأتاتورك أثناء زيارته لأنطاليا، أما الطابق الثاني فيحتوي على عملات معدنية تعود إلى القائد أتاتورك.

6- متحف أنطاليا: يعتبر من أكبر المتاحف الموجودة في أنطاليا، حيث يضم حوالي 5000 قطعة آثرية تعود أصلها إلى الحضارات القديمة التي أتت إلى أنطاليا، كما يحتوي على العديد من المعروضات مثل: النقود، والمنسوجات، والتماثيل.

7- بيتش بارك: يعتبر من المنتزهات المائية الموجودة في المدينة، حيث يضم العديد من الألعاب المائية الكبيرة والضخمة، كما يقدّم العديد من العروضات الخاصة للدلافين، ويُنصح بزيارته لجميع أفراد العائلة لقضاء عطلة مميزة.

8- منتجع ساكليكينت للتزلج: يتميز بارتفاعه الشاهق عن سطح البحر، إذ يصل إلى 2400 متر، ويتميّز باحتوائه على مطعم وفندق، ويُفتتح بالعادة ما بين شهري كانون الأول إلى نيسان من كل سنة.

9- شلالات كورشونلو: تعتبر من الأماكن الطبيعية الخلابة الموجودة في أنطاليا، حيث تضم العديد من الأشجار المختلفة مثل: النعناع، والزيتون، والخيزران، كما تضم العديد من الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المطاعم، وأماكن مخصصة لركوب الخيل.

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