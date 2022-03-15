أبيات شعر عن شهر شعبان 2022 هذا ما سنتناوله في هذا المقال، وأيضاً سنقدم عن أجمل عبارات تهنئة في شهر شعبان 2022، كلمات تهنئة بقدوم شعبان 2022.

شهر شعبان هو شهر يغفل الناس عنه وفيه ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين؛ وتتجلى فيه رحمة الله تعالى بعباده، فيهبهم من خزائن خيراته، ويجزل لهم فيه من عطياته.

أبيات شعر عن شهر شعبان 2022

مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعـبان المبـارك فيا من ضيع الأوقات جهـلاً بحرمتها أفق واحـذر بـوارك فسوف تفارق اللذات قسـرا ويخلي الموت كرها منك دارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مـدارك على طلب السلامة من جحيم فخير ذوي الجرائم من تدارك .

شهر شعبان هل نوره علينه وفاحت ازهوره شهر فرحة نبي الأسلام شهر بيه مولد الأعلام نسل مَن حطّم الأصنان خل نفرح فرح صيّام هل اعليهه يوم العيد اذنوب العدهه مغفورة نعيش بفرحة الزهره بمولد والد العترة وكفيل الطاهرة الحرة أحمل يا محب زهرة وقدّمهه الشهر شعبان بنفس بايّمه مسرورة .

أجمل عبارات تهنئة في شهر شعبان 2022

يا مرحبًا باستقبالك يا شهر المَحبّة والتّسامح، يا مرحبًا باستقبالك يا خطوتنا الأولى التي نرتقي بها إلى شهر رمضان الكريم، كلّ عام وأنتم بألف خير بمناسبة شعبان الجديد.

إنّ شهر شعبان هو شهر المحبّة والسّمو الرّوحاني، هو الشّهر الذي يأتي حاملًا رسالة رمضان بين يديه، لنكون على استعداد للفَوز في تلك المَرحلة من الاختبار.

مع النّفحات الأولى لقدوم شهر شعبان المُبارك، طاب لهذا القلب أن يُبارك لكم وأن يتمنّى عليكم دوام الصحّة والعافية، والفوز العظيم بشهر شعبان ورمضان من بعده، كلّ عام وأنتم بخير.

نسأل الله تعالى أن تدوم عليكم مواسم الخير، ومن رمضان إلى آخر، وأنتم تغنمون من الخيرات التي تزيد من صفحات الخير في أعمالكم لتفوزوا بجنّات النّعيم يوماً لا ينفع مال ولا بنون.

إنّ جميع الحروف التي تُحاول أن تصف عظمة المشهد ناقصة، لأنّ السّعادة كلّ السّعادة تَكمن في استقبال هذا الشّهر الفضيل بقلوب صافية تحرص على الخير لجميع النّاس.

نزداد بك خُلقًا وأخلاقًا يا شهر شعبان، ونرتقي بك لنصل إلى شهر رمضان بالنفسيّة والأخلاق التي تليق بذلك الشّهر الفضيل، فكلّ عام والأهل والأحباب في كلّ مكان بألف خير وصحّة.

الصحيح أن صيام النصف من شعبان أو تخصيصه بقراءة، أو بذكر لا أصل له، فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف في الشهور الأخرى .

كلمات تهنئة بقدوم شعبان 2022

أقبل يا ملائك هللي وبدورَ هاشم يا سماء استقبلي في غرة الشهر الكريم استبشرت كل الخليقة بالسعود المقبل ومدينة المختار زيّنها السنا.

نعيش بفرحة الزهرة بمولد والد العترة وكفيل الطاهرة الحرة احمل يا محب زهرة وقدّمه الشهر شعبان بنفس مسرورة.

يا ضيفاً أضاءت بالخيرات أنواره فراح يفوح في الأرجاء إنساناً، فما أحلاه من جو وإيمان، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وباسمه الأعظم الذي إذا دعي أجاب وإذا سُئل به أعطى أن يبارك لكم في شعبان وأن يبلغكم رمضان.

شعر عن شهر شعبان 2022

شهر شعبان هل نوره علينه وفاحت زهوره، شهر فرحة نبي الإسلام، شهر بيه مولد الأعلام، نسل مَن حطّم الأصنام، خل نفرح فرح صيّام، هل اعليهه يوم العيد اذنوب العدهه مغفورة، نعيش بفرحة الزهرة بمولد والد العترة، وكفيل الطاهرة الحرة أحمل يا محب زهرة، وقدّمهه الشهر شعبان بنفس بايّمه مسرورة.

متى موعد شهر شعبان 2022؟

يصادف يوم الجمعة المقبل 18 مارس يوم منتصف شهر شعبان 15 هجريًا، وبالتالي فإن ليلة منتصف شعبان ستكون يوم الخميس 17 مارس المقبل.

ما هي الأيام البيض في شهر شعبان 2022؟

يوم الأربعاء:13 شعبان 1443هـ، الموافق 16 مارس 2022م

يوم الخميس:14 شعبان 1443هـ، الموافق 17 مارس 2022م.

يوم الجمعة : 15 شعبان 1443هـ، الموافق 18 مارس 2022م.

أدعية شهر شعبان 2022

اللهمَّ إنّ هذا هلالُ شهرٍ وقد وَرَدَ وأنْتَ أعلمُ بِما فيه مِنَ الإحسانِ فَاجعَلْهُ اللهُمَّ هِلالَ بَركاتٍ وسَعَاداتٍ كامِلَةِ الأمانِ والغُفرانِ وَالرِّضْوانِ وماحِيَةِ الأخطارِ في الأحيان والأزمانِ وَحامِيَةً من أذى.

اللهم إنّي أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك، اللهم إنّي أسألك سؤالاً خاضعاً متذللاً خاشعاً، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضياً قانعاً وفي جميع الأحوال متواضعاً، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظّم فيما عندك رغبته.

اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فِراق غالي، ولا إستمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في احسن حال واعنا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين .

اللهم اني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضياً قانعاً وفي جميع الأحوال متواضعاً، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته .

رسائل تهنئة بحلول شهر شعبان 2022

عبارات عن شهر شعبان 2022