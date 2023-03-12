البوابة - ربّما غابت الملكة نور زوجة الملك الراحل الحسين بن طلال عن الظهور الإعلامي منذ سنين عديدة؛ إلّا أن إطلالاتها المتألقة لا زالت تتصدر عالم الأناقة ذو المستوى الرفيع، وفيما يلي أجمل أثواب الملكة نور على مر السنين الماضية:

أجمل أثواب الملكة نور على مر السنين الماضية

من هي الملكة نور؟

الملكة نور اسمها الأصلي ليزا نجيب الحلبي ولدت في 23 أغسطس 1951، والدها من أصل سوري وهو نجيب إلياس حلبي، أما والدتها دوريس كارلكويست من أصل سويدي، تلقت الملكة نور تعليمها في عدد من مدارس في اليفورنيا وواشنطن ونيويورك، وفي عام 1974 حصلت على البكالوريوس من جامعة برنستون في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، حتى تشارك في عدد من المشاريع الدولية في مجال تصميم وتخطيط المدن في الولايات المتحدة وأستراليا وعدد من بلدان الشرق الأوسط منها إيران والأردن.

ثم بدأت في عام 1976 العمل في وضع التصاميم الشاملة لمرافق أكاديمية الطيران العربية التي تأسست في عمّان، وفي عام 1977 انضمت إلى الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتشغل منصب مديرة التخطيط والتصميم فيها.

كم عدد اولاد الملكة نور؟

تزوجت الملكة نور من الملك حسين في 15 يونيو 1978، وأنجبا الأمير حمزة ولد في 29 مارس 1980، والأمير هاشم ولد في 10 يونيو 1981، والأميرة إيمان ولدت في 24 أبريل 1983.

في عيد الأم 2023... استوحي إطلالاتك من أم العروس "الملكة رانيا"

إطلالة الملكة رانيا في حفلة حناء ابنتها الأميرة إيمان