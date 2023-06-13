قال الله تعالى: "المال والبنون زينة الحياة الدّنيا". صدق الله العظيم، إن كنت تبحث عن اسم طفلك المنتظرة، يقدم لك "البوابة" مجموعة من أسماء بنات وذكور لتختار منها ما يعجبك.

أجمل أسماء الأطفال ومعانيها

أجمل أسماء الذكور

أصيل: الوقت بين العصر والمغرب، الشخص الشريف ذو الأصل.

كاظم: ساكت.

ضرغام: اسم من أسماء الأسد.

تامر: كثير الرزق.

هتان: المطر الخفيف.

لؤي: الثور الوحشي.

كنان: ستر ووقاية.

فادي: الذي يفدي نفسه بغيره.

أيهم: من اسماء الأسد.

وائل: طالب العون.

غَدي: صاحب النظرة الثاقبة.

معاذ: محصن باسم الله.

يامن: اليمن والبركة.

أخزم: ذكر الحية.

أغيد: مائل العنق ولين الجانب.

إلياس: اسم يوناني، وهو بالعبري إيليا، ومعناه: إلهي يهوه.

حمزة: اسم من أسماء الأسد، وهو شديد الحزم في أمره.

جواد: كريم، سخي، فرس نجيب.

حسان: كثير الحسن والجمال، فتان.

تميم: الرجل كامل الخُلق والخَلق.

بِنان: أطراف الأصابع.

أوس: ذئب، عطية.

سنان، نصل الرمح.

نيار: مشتق من اللاتينية ومعناه مادة معدنية صلبة وقاسية حجر.

تاني: آلهة أفريقية قديمة هي آلهة الخصب.

تيم: مستبعد، ذهاب العقل من العشق، شدة الوله.

آسر: الرجل القوي الشديد.

رامز: من يرمز ومشير.

رامي: من يرمي ومُلقٍ.

رمزي: موح بالرمز ومومىء.

جاد: من العطاء والكرم.

شاهين: طائر كالصقر وعمود الميزان.

صهيب: ذو اللون الشبيه بالحمرة أوالشقرة ومنه صهيب الرومي.

أجمل أسماء الإناث

هديل: صوت الحمام.

هيا: حسنة المظهر والهيئة.

هيفاء: رقيقة الخصر والقد.

يمنى: مباركة وخيرة من أهل اليمين.

ريتان: الماء الموجود في الأصداف، أو الحلم الجميل.

بتول: العذراء العفيفة.

ميار: جالبة الخير.

جمان: اسم لاتيني يعني حبّات اللؤلؤ.

آلاء: نعم، أعطيات، خيرات، هبات.

أريج: رائحة الطيب المتوهجة.

أسيل: الأملس المستوي، اللطيف، السهل، اللين.

أفنان: الأغصان.

غِنى: الاكتفاء، وقد يأتي بمعنى غنى النفس وغنى المال.

إسراء: السير ليلاً.

انجي: اسم أعجمي معناه ملاك.

آيسل: اسم تركي يعني وجه القمر.

نشروان: اسم فارسي يعني الروح الخالدة.

تالة: النخلة الصغيرة.

تسنيم: عين جارية في الماء لا يناله إلّا المقربون.

جلنار: زهر الرمان.

حنان: اشتياق وترحّم.

خولة: ظبية الغزال.

دالية: كرمة العنب.

دانية: قريبة من القلوب.

رزان: ذو اتزان ووقار.

رشا: صبي الظبية ونوع من الشجر.

رندة ورندا: شجر طيب الرائحة طويل العمر.

رهف: رفيقة لطيفة.

نرمين: زهرة.

نورا: الحسناء مشرقة الوجه.

ريما: الظبية البيضاء.

هيلانة: اسم أميرة يونانية.

شذى: رائحة قوية طيبة.

صبا: بداية الشباب، وهبوب الريح من جهة الشرق.

عنود: أبية وعنيدة.

غزل: السؤدد والغازلة والملاطفة.

لمى: ذات السمرة أو السواد المستحسن في باطن الشفة.

لينا: نوع من النخل والغصن اللين.

غالية: العزيزة على ذويها.

نجود: عاقلة، لبيبة، طويلة العنق.

اسماء اولاد نادرة

أبيل: الشخص الجميل.

نوفل: الخص المعطاء.

ساهر: المتأخر في النوم.

ملهم: مشتق من الإلهام.

لؤي: الثور الوحشي.

معاذ: الشخص المُحصن بالله.

نيروز:مشتق من عيد الربيع.

رائف: مشتق من الرأفة والرحمة.

ساهر:المتأخر في النوم.

ملهم: مشتق من الإلهام.

لؤي: الثور الوحشي.

معاذ: الشخص المُحصن بالله.

سيف: ذو الفقار.

ثائر:مُعلن الثورة.

آسر: القوي الشديد.

مازن: مشتق من المزن أي السحاب.

أمجد: صاحب المجد العريق.

رائف: مشتق من الرأفة والرحمة.

تائب، مشتق من التوبة وهو الطائع.

أسمر، وهو اللون الأسمر.

باهي، ومعناه شديد الجمال والحسن.

تيام: ذهاب العقل من شدة الهوى.

براء:الشخص السليم من الأسقام.

بشر:الشخص طليق الوجه.

داغر: المهاجم بقوة.

يامن: المبارك والميمون.

دالي: العنب الأسود.

اسماء اولاد من الجنة

إحسان.

ريان.

آدم.

زكريا.

سليمان.

سندس.

جهاد.

إيمان.

إسلام.

رضوان.

محمد.

نمارق.

إيلاف.

زيد.

أحمد.

عيسى.

أيوب.

موسى.

نوح.

صالح.

هارون.

إسماعيل.

يونس.

ياسين.

إدريس.

اسماء اولاد 2023 من القران

إلياس: نبات دائم الخضرة بأوراق ناعمة.

سليم: مشتق من السلامة والنجاة.

عاصم: المنجى.

سراج: الضوء الساطع.

شهاب: الكوكب الملتهب.

كريم: جواد أو كثير العطايا.

هادي: الهدوء.

خليل: الصديق أو الأنيس.

ناصر: مشتق من النصر والفوز.

نوفل: الشاب الجميل حسن الخلق.

أسامة: من أسماء الصحابة وهو الأسد ملك الغابة.

عمر: اسم مشتق من الحياة أو العُمر.

ساجد: مشتق من السجود.

عبد الله: من أحب أسماء أولاء 2023 إلى الله.

عبد الرحمن: من أحب أسماء أولاء 2023 إلى الله.

ريان: المرتوي بالماء.

هود: المتكلم برفق.

شعيب: تصغير كلمة شعب أي الجماعة.

سليمان: رجل السلام.

صالح: مشتق من الصلاح.

شهاب: الكوكب الملتهب ومذكور في القرآن في سورة الجن.

إدريس: المعلم صاحب العلم.

نوح: الراحة وكذلك النواح أي البكاء.

اسماء اولاد فخمة

راغب: الشخص المصمم.

ضاحي: بزوغ الشمس.

عاطف: مشتق من اللطف ويشير إلى التعاطف.

عباس: اسم فارسي معناه الأسد.

فاروق: الشخص الذي يفصل بين الصواب والخطأ.

حامد: الشخص الحامد لله كثيرا.

ماهر: الشخص الذكي المبدع.

نديم: الشخص كثير التوبة.

جواد: الكريم المعطاء.

صفي: النقاء والصفاء.

صفوان: الصخر الأملس.

تميم: ذو الخلق والرقي.

ملهم: الدال على الخير.

أبسم: دائم الابتسامة.

تيمور: أحد الملوك القدامى.

رافع: الضوء الساطع.

مصعب: من يتحمل الشدائد.

رازي: الحليم العفيف.

زبير: الرجل القوي.

اسم ولد غير منتشر

ثامر

جاد

راجي

اسماء اولاد حلوة

نمر

لؤي

هادي

وافي

ظافر

قاسم

خالد

شادي

صافي

اسماء ذكور اسلامية نادرة