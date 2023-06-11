أكثر ما يشغل بال الأهل منذ لحظة علمهم بقدوم مولود هو الاسم، إذا كنتِ تبحثين عن أجمل الأسماء العراقية التي ستختارين إحداها لابنتك، فأنتِ في المكان الصحيح، إليكِ أجمل أسماء بنات عراقية نادرة وقديمة:

أسماء بنات عراقية نادرة وقديمة

ألين: معنى اسم ألين أحلى النساء وهو مشتق من الرزق واللين.

معنى اسم ألين أحلى النساء وهو مشتق من الرزق واللين. ميسم: معنى اسم ميسم هي الفتاة الظاهر عليها مظاهر الرشاقة والجمال، ومأخوذ من عضو التأنيث في الزهر.

معنى اسم ميسم هي الفتاة الظاهر عليها مظاهر الرشاقة والجمال، ومأخوذ من عضو التأنيث في الزهر. دارين: معنى اسم دارين هو الغزال وايضاً يقصد به نوع من العطور طيب الرائحة.

معنى اسم دارين هو الغزال وايضاً يقصد به نوع من العطور طيب الرائحة. ديم: معنى اسم ديم الأمطار المستمرة الكثيرة، مما يعني الخير.

معنى اسم ديم الأمطار المستمرة الكثيرة، مما يعني الخير. ليان: معنى اسم ليان هي الريح الرقيقة والمحيطة بالنخيل.

معنى اسم ليان هي الريح الرقيقة والمحيطة بالنخيل. دانة: معنى اسم دانة هي اللؤلؤة الهائلة أو الكنز العظيم.

معنى اسم دانة هي اللؤلؤة الهائلة أو الكنز العظيم. روند: معنى اسم روند هي اسم نبات يتميز بعرض أوراقه.

معنى اسم روند هي اسم نبات يتميز بعرض أوراقه. زيان: معنى اسم زيان هي الحسناء الفاتنة.

معنى اسم زيان هي الحسناء الفاتنة. ديمه: معنى اسم ديمه هي الأمطار المتساقطة في سكينة بدون برق ولا رعد.

معنى اسم ديمه هي الأمطار المتساقطة في سكينة بدون برق ولا رعد. إران: معنى اسم إران خفة الروح والحيوية.

معنى اسم إران خفة الروح والحيوية. رسيل: معنى اسم رسيل هي المياه السائغة العذبة.

معنى اسم رسيل هي المياه السائغة العذبة. لتين: معنى اسم لتين عظيم الجمال.

معنى اسم لتين عظيم الجمال. اثيله: معنى اسم الشريفة ذات العراقة.

معنى اسم الشريفة ذات العراقة. يولاند: معنى اسم يولاند هي نوع من الزهر.

معنى اسم يولاند هي نوع من الزهر. سجية: معنى اسم سجية هي الأصل الكريم أو الطبيعة الحسنة.

معنى اسم سجية هي الأصل الكريم أو الطبيعة الحسنة. أمجاد: معنى اسم أمجاد هي المكانة العظيمة أو المكان المرتفع.

معنى اسم أمجاد هي المكانة العظيمة أو المكان المرتفع. بيلسان: معنى اسم بيلسان هي نوع من الزهور لونها أبيض مه رائحتها الجذابة.

معنى اسم بيلسان هي نوع من الزهور لونها أبيض مه رائحتها الجذابة. ترانيم: معنى اسم ترانيم هي الغناء العذب.

معنى اسم ترانيم هي الغناء العذب. نوريتا: معنى اسم نوريتا هي السطوع والإشراق والأضواء.

أسماء بنات عراقية من الزمن القديم

كادي: ومعناه المياه المتدفقة في بطء.

ومعناه المياه المتدفقة في بطء. زها: ومعناه حسن الحياة وجمالها.

ومعناه حسن الحياة وجمالها. سلافة: وهو من أحسن أنواع الخمور وأفضلها، أو كثرة حب شيء ما.

وهو من أحسن أنواع الخمور وأفضلها، أو كثرة حب شيء ما. جوري: ومعناه الأزهار الحمراء.

ومعناه الأزهار الحمراء. وسن: وهو الرغبة في النوم، أو الشعور بالنعاس.

وهو الرغبة في النوم، أو الشعور بالنعاس. ليال: وهو اللفظ الجمع من ليلة.

وهو اللفظ الجمع من ليلة. لولي: ومعناه الحجر الثمين، وهو مشتق من اللؤلؤ.

ومعناه الحجر الثمين، وهو مشتق من اللؤلؤ. لين: ومعناه الرفق والرقة.

ومعناه الرفق والرقة. دانيه: ومعناه من اقتربت من القلب وسكنته.

ومعناه من اقتربت من القلب وسكنته. روبين: وهو السطوع الناتج عن الياقوت.

وهو السطوع الناتج عن الياقوت. مياسين: وهو نوع من النجوم يتميز بشدة سطوعه.

وهو نوع من النجوم يتميز بشدة سطوعه. نورسين: وهو وهج القمر وسطوعه.

وهو وهج القمر وسطوعه. أماليا: ومعناه من يحبها الجميع.

ومعناه من يحبها الجميع. أسيف: ومعناه لين القلب، ورقة الشعور.

ومعناه لين القلب، ورقة الشعور. أريام: ومعناه الغزالة بيضاء اللون.

ومعناه الغزالة بيضاء اللون. بدور: ومعناه بالغة الجمال إلى حد لم يسبق له مثيل.

ومعناه بالغة الجمال إلى حد لم يسبق له مثيل. مياس: ومعناه الخفيف كثير التمايل والدلال.

ومعناه الخفيف كثير التمايل والدلال. ارام: وهو تجمع أكثر من ظبي.

وهو تجمع أكثر من ظبي. نوة: ومعناه النظرة الخاطفة للأشياء.

ومعناه النظرة الخاطفة للأشياء. ميلاء: وهو اسم نوع من الأشجار أغصانه كثيفة ومتشابكة.

أسماء بنات عراقية نادرة جدًا

ماذي: معنى اسم ماذي هو عسل النحل الأبيض.

معنى اسم ماذي هو عسل النحل الأبيض. أثاب: معنى اسم أثاب هو نوع من أشجار التوت ويتميز بكثرة فروعه.

معنى اسم أثاب هو نوع من أشجار التوت ويتميز بكثرة فروعه. استاج: معنى اسم استاج هو المادة التي يوضع عليها الخيط ملفوف عند غزله نسيجًا.

معنى اسم استاج هو المادة التي يوضع عليها الخيط ملفوف عند غزله نسيجًا. أوار: معنى اسم اوار هي حرارة الصيف، ويقصد به النار.

معنى اسم اوار هي حرارة الصيف، ويقصد به النار. أيار: معنى اسم أيار هو اللون الأصفر للنحاس.

معنى اسم أيار هو اللون الأصفر للنحاس. وانا: معنى اسم وانا هي الفتاة في سن الشباب.

معنى اسم وانا هي الفتاة في سن الشباب. ريمان: معنى اسم ريمان هي العدد اثنين من الظباء.

معنى اسم ريمان هي العدد اثنين من الظباء. إلينا: معنى اسم إلينا هي أحلى النساء، ويقصد به أيضا شعاع الشمس الساطع.

معنى اسم إلينا هي أحلى النساء، ويقصد به أيضا شعاع الشمس الساطع. أرجوان: معنى اسم أرجوان هي نوع من أشجار الزينة لها أزهار حمراء.

معنى اسم أرجوان هي نوع من أشجار الزينة لها أزهار حمراء. ديالا: معنى اسم ديالا هو اسم مشتق من نهر ديلي الموجود بالعراق، ويطلق أيضا على العسل.

معنى اسم ديالا هو اسم مشتق من نهر ديلي الموجود بالعراق، ويطلق أيضا على العسل. ريفال: معنى اسم ريفال هي الفتاة ذات الشعر الطويل والمشية المتبخترة.

معنى اسم ريفال هي الفتاة ذات الشعر الطويل والمشية المتبخترة. بوران: معنى اسم بوران هي الضوء الشديد الساطع، ويطلق على الأرض القاحلة الخالية من الأعشاب والزروع.

معنى اسم بوران هي الضوء الشديد الساطع، ويطلق على الأرض القاحلة الخالية من الأعشاب والزروع. مغاني: معنى اسم مغاني هو المنازل وأماكن الإقامة.

معنى اسم مغاني هو المنازل وأماكن الإقامة. منيفه: معنى اسم منيفة هو الفتاة فارعة الطول شديدة الجمال.

معنى اسم منيفة هو الفتاة فارعة الطول شديدة الجمال. سافانا: معنى اسم سافانا هو السهول المنبسطة الخالية من الشجر.

معنى اسم سافانا هو السهول المنبسطة الخالية من الشجر. جوان: معنى اسم جوان هو اللون الأحمر الوردي للخدود، وهو اسم نهر في الجنة.

معنى اسم جوان هو اللون الأحمر الوردي للخدود، وهو اسم نهر في الجنة. جالا: معنى اسم جالا هو العالي المرتفع.

معنى اسم جالا هو العالي المرتفع. تالين: معنى اسم تالين هو قمة الجمال.

معنى اسم تالين هو قمة الجمال. العنود: معنى اسم العنود هو العناد والجبروت.

معنى اسم العنود هو العناد والجبروت. ليساء: معنى اسم ليساء هو الفتاة محمودة الأخلاق.

معنى اسم ليساء هو الفتاة محمودة الأخلاق. مادلين: معنى اسم مادلين هو نوع من الفاكهة تظهر في فصل الصيف.

أسماء بنات إسلامية قديمة في العراق

رودينا: معنى اسم رودينا هو اسم السحابة التي قامت بتغطية رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء رحلته إلى غار حراء.

معنى اسم رودينا هو اسم السحابة التي قامت بتغطية رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء رحلته إلى غار حراء. جودي: معنى اسم جود وهو اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نبي الله نوح عليه السلام.

معنى اسم جود وهو اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نبي الله نوح عليه السلام. سدن: وهو اسم لغطاء الكعبة المشرفة.

وهو اسم لغطاء الكعبة المشرفة. براء: معنى اسم براء هو التوبة عن الذنوب.

معنى اسم براء هو التوبة عن الذنوب. سدرة: معنى اسم سدرة هو اسم شجرة مذكورة في القرآن الكريم في سورة النجم.

معنى اسم سدرة هو اسم شجرة مذكورة في القرآن الكريم في سورة النجم. إيلاف: معنى اسم إيلاف هو المودة والمحبة، وهو لفظ مذكور في القرآن الكريم في سورة قريش.

معنى اسم إيلاف هو المودة والمحبة، وهو لفظ مذكور في القرآن الكريم في سورة قريش. راما: معنى اسم راما هو اسم لغطاء الكعبة الشريفة.

معنى اسم راما هو اسم لغطاء الكعبة الشريفة. ميان: معنى اسم ميان هو حجر كريم موجود في الكعبة.

معنى اسم ميان هو حجر كريم موجود في الكعبة. سلسبيل: معنى اسم سلسبيل هو اسم لنهر موجود في الجنة.

أسماء عراقيات جميلة ونادرة