خطفت الملكة رانيا العبدلله عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الأنظار بمجموعة من الإطلالات الساحرة والجذابة التي تألقت بها خلال شهر نوفمبر.

وتعتبر الملكة رانيا أيقونة في عالم الموضة والأزياء، وتحظى إطلالاتها بشكل مستمر باهتمام الصحافة العالمية والمجلات المهتمة باخبار الموضة والأزياء.

تتميز الملكة رانيا في إطلالاتها باختيار الأطقم والفساتين الناعمة ذات الشكل والقصات المميزة، فهي تختار دائماً فساتين بشكل بسيط ومميز وخاطفة للأنظار، بالإضافة إلى أنها تعتمد في إطلالتها على تسريحات شعر ناعمة مما تبرز جمال وجهها، وتختار إكسسوارات ناعمة للغاية، تزيد من جمال أناقتها، كما أنها تعتمد حزام للخصر في معظم إطلالاتها لتبرز جمال ورشاقة قوامها.

تعرفي على أجمل إطلالات الملكة رانيا في شهر نوفمبر 2022، حيث تختار الملكة رانيا العبدلله دائماً الاطلالات التي تجمع بين الأسلوب العصري والأسلوب الملكي، ونجدها تهتم بأدق التفاصيل التي تتعلق بإطلالاتها وتحاول دائماً أن تتماشى أزيائها مع نوع المناسبة التي تذهب لها، وفي هذا المقال نقدم أجمل إطلالات الملكة رانيا في شهر نوفمبر 2022 لتستلهمي منها بعض الأفكار.

أجمل إطلالات الملكة رانيا العبدلله بمناسبة عيدها الـ 52

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور