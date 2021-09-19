ها هو حفل الموريكس دور 2021 يعود من جديد في دورته الـ20 تحت عنوان "الأمل رغم الألم" لبيروت.

تألقت النجمات العربيات على سجادة الموريكس دور 2021 ، واخترن أجمل التصاميم بتوقيع أهم مصممي الأزياء، وطغت الفساتين الطويلة على الإطلالات، وبدت النجمات كالأميرات في فساتينهناللافتة والبراقة، حيث تتنوعت الأذواق ولن يتفق الجميع على رأي واحد.

شاهدي أجمل إطلالات النجمات خلال حفل الموريكس دور 2021 واحكمي بنفسك من هي الأكثر أناقة نادين نسيب نجيم من توقيع زهير مراد، ماغي بو غصن من توقيع لابورجوازي، رحمة رياض من توقيع زهير مراد، ديمة قندلفت، دانييلا رحمة من توقيع JEAN-LOUIS SABAJI، نبيلة عبيد من توقيع هاني البحيري، أروى من توقيع نجا سعادة، بوسي شلبي من تصميم فؤاد ساركيس، كريستينا صوايا من توقيع JOE YAZIGI!

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل الـ ميت غالا 2021