حفل ميت غالا يُطلق عليه رسميًا اسم أزياء معهد غالا والمعروف أيضًا باسم ميت بول ويُعد حفلًا سنويًا لجمع التبرعات لصالح معهد آنا وينتور للأزياء في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

لكن بسبب جائحة كورونا لم تمنحنا الفرصة لنشاهده العام الماضي، وتم تأجيله في موعد 13 سبتمبر، حيث أقيم يوم ليلة أمس ويعتبرالحفل الأهم في عالم المشاهير لانطلاق المهرجان وكالعادة في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

ويمثل افتتاح معرض الأزياء السنوي لمعهد الأزياء، ويحتفل حدث كل عام بموضوع معرض معهد الأزياء في تلك السنة، ويضع المعرض طابع الفستان الرسمي في الليل، حيث يُتوقع من الضيوف اختيار أزياءهم لتتناسب مع موضوع المعرض.

واستمتع المشاهير باستعراض إطلالتهم المتألقة والملفتة فمنهم من كانت إطلالاتها متألقة والبعض الآخر كانت غريبة بعض الشيء فاستطاعوا إثارة الجدل حولهم.

شاهدي مجموعة من الفساتين التي تألقت بها نجمات العالم وعارضات الأزياء ليلة الأمس في حفل الميت غالا 2021،أيهن الأكثر أناقة؟

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل الـ ميت غالا 2021

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