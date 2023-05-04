تتجه أنظار العالم يوم السبت الموافق 6 مايو/أيار 2023 لمتابعة تفاصيل الحدث الملكي الأبرز بتتويج تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا بشكل رسمي برفقة زوجته الملكة القرينة كاميلا شاند، فنرصد لكمأجمل إطلالات زوجة الملك تشارلز كاميلا التي عكست قوة شخصيتها في مواقف متنوعة.
أجمل إطلالات زوجة الملك تشارلز كاميلا
أبناء كاميلا من زوجها السابق
- توم من مواليد 1974 الذي كان الأمير تشارلز عرّابه
- لورا من مواليد 1978.
معلومات عن الأميرة كاميلا تشارلز
- الاسم: كاميلا روز، ميري بروس شاند.
- الاسم بالانجليزي: كاميلا، دوقة كورنوال.
- اسم الأم: روزاليند شاند.
- اسم الأب: بروس شاند.
- الاسم المستعار: كاميلا.
- العنوان: دوقة كورنوال.
- لغات أخرى: الفرنسية.
- الجنسية: بريطانية.
- الدين: المسيحية.
- المهنة: ناشطة وأرستقراطية، مديرة خيرية.
- التكريم :حاصل على وسام الاستحقاق من الصليب الأكبر.
- تاريخ الميلاد: 17 يوليو 1947 ميلادي
- مكان الميلاد: مستشفى كينجز كوليدج - بريطانيا العظمى.
- مكان الإقامة: كلارنس هاوس - بريطانيا العظمى.
- الحالة الاجتماعية: متزوج.
- الأبناء: توم بيكر بولز - لورا لوبيز.
- الدراسات: درجة البكالوريوس في الأدب الفرنسي.
- اللغة الأم: الإنجليزية.
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)