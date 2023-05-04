تتجه أنظار العالم يوم السبت الموافق 6 مايو/أيار 2023 لمتابعة تفاصيل الحدث الملكي الأبرز بتتويج تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا بشكل رسمي برفقة زوجته الملكة القرينة كاميلا شاند، فنرصد لكمأجمل إطلالات زوجة الملك تشارلز كاميلا التي عكست قوة شخصيتها في مواقف متنوعة.

أجمل إطلالات زوجة الملك تشارلز كاميلا

أبناء كاميلا من زوجها السابق

توم من مواليد 1974 الذي كان الأمير تشارلز عرّابه

لورا من مواليد 1978.

معلومات عن الأميرة كاميلا تشارلز