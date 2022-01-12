أجمل إطلالات كارمن بصيبص بطلة المسلسل المنتظر "عروس بيروت"

عروس بيروت هو مسلسل رومانسي عربي تم تصويره وإنتاجه في لبنان وتركيا، بطولة ظافر العابدين، وكارمن بصيبص، وتقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد ومرام علي.

وسوف تنطلق الحلقات الأولى من مسلسل "عروس بيروت" في موسمه الثالث يوم 23 يناير الجاري 2020 وفي اليوم التالي سيبث عبر قناة MBC4.

أحداث مسلسل عروس بيروت الموسم الثالث

الموسم الثالث من مسلسل عروس بيروت سوف يشهد العديد من التطورات والأحداث والخلافات المستمرة، مع توالي أحداث وحلقات المسلسل، بين الزوجين ثريا وفارس الضاهر خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال، فور تعرضهم للأزمة المالية التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني.

وأيضاً تكشف الأحداث انفصال آدم "محمد الأحمد"، عن زوجته سارة "ميا سعيد" بعد كشف خيانتها له، وفيما ستكلل قصة حب الست ليلى والمحامي عادل بالزواج.

نبذة عن كارمن بصيبص

كارمن بصيبص من مواليد 9 أكتوبر 1987، وهي ممثلة ومخرجة لبنانية من صفاتها أنها تتمتع بملامح جذابة و ناعمة وقوام ممشوق مما ساعدها على دخول عالم الفن والتمثيل، وتميزت في بساطتها ورقيها في ظهورها الإعلامي على شاشات التلفزيون، وخلال مشاركاتها في الفعاليات والمهرجانات الدولية.

كان أول ظهور لها في المسلسل المصري "الجامعة" في عام 2011 حيث ظهرت كطالبة لبنانية تدرس في الجامعة الامريكية. وشاركت في عدد من المسلسلات اللبنانية مثل مسلسل "درب الياسمين"، و "ياريت" و "لاخر نفس"، ودرست الإعلام في لبنان و ما زالت تحلم أن تعمل بالإخراج لكنها اجلت هذا الحلم حتى تركز أكثر في التمثيل.

موعد مسلسل عروس بيروت الموسم الثالث

موعد مسلسل عروس بيروت الموسم الثالث يوم الأحد 23 يناير الجاري عبر منصة شاهد VIP، وفي اليوم التالي عبر قناة MBC4.

كم عدد حلقات مسلسل عروس بيروت الموسم الثالث؟

عدد حلقات مسلسل عروس بيروت الموسم الثالث 45 حلقة.

أين تم تصوير مسلسل عروس بيروت؟

تصوير مسلسل عروس بيروت قد تمّ في أكثر من بلد بين لبنان وتركيا وإحدى الدول الأوروبيّة.

من هو ظافر العابدين؟

ظافر العابدين وُلد في العاصمة التونسية تونس في 26 من تشرين الثاني عام1972، وبدأ كلاعب كرة قدم محترف لفترة وجيزة حتى بلغ 23 من عمره، ثم بدأ دراسته في علم الحاسوب، بينما كان في نفس الوقت عارض أزياء في وكالة متروبوليتان (Metropolitan) الباريسية، ثم انتقل بعد ذلك إلى لندن والتحق بجامعة برمنجهام University of Birmingham وتخرج منها عام 2002 حاملا ً شهادة بالتمثيل.

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