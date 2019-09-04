أجمل صور كارمن بصيبص بطلة مسلسل عروس بيروت

كارمن بصيبص مواليد 9 أكتوبر 1987 ممثلة ومخرجة لبنانية بدأت مسيرتها الفنية عام 2011 بمسلسل الجامعة، وفي عام 2013 قدمت تجربتها الثانية بمسلسل "نكدب لو قلنا ما بنحبش"، ثم استكملت مسيرتها في لبنان. عادت للظهور في مصر بمسلسل الزيبق عام 2017 بدور مريم، ومؤخرًا انطلق في الأول من أيلول مسلسل "عروس بيروت" الذي يُعرض حالياً على شاشة MBC4 وMBC1 وMBC عراق، وهو من بطولة كارمن بصيبص، ظافر العابدين، تقلا شمعون، ونخبة من الممثلين اللبنانيين والعرب.

"عروس بيروت" هو أول مسلسل تأخذه "إم بي سي" من المسلسل التركي "​عروس اسطنبول​" وتترجمه إلى اللغة العربية وتحوله إلى انتاج لبناني بالتعاون مع ممثلين من جنسيات مختلفة بين لبنان وسوريا وتونس، وتم تصوير المسلسل بين لبنان وتركيا على مدى ثمانية أشهر.

شخصية "ثريا" في مسلسل عروس بيروت هي فتاة يتيمة، متواضعة، عفوية، طبيعية،عاشت مع خالتها، بعدما خسرت والديها في حادثة معينة، وهذا ما جعل منها قوية الشخصية وأجبرها على العمل منذ الصغر، لتتمكن من تأمين لقمة العيش، تغني وتعزف وتسجل الإعلانات للحصول على مردود مالي يكفيها وخالتها.

ولمحبي دور ثريا عبر مسلسل عروس بيروت هذه أجمل صورها عبر موقع التواصل الإجتماعي انستغرام...