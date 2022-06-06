يلدز اسمها الحقيقي Eda Ece ولدت في اسطنبول 20 حزيران/يونيو 1990م وهي من برج الجوزاء، وهي من جميلات تركيا وجميلات الفن وتتمتع بشخصية جذّابة وكاريزما لطيفة، تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بداخل وخارج تركيا، وتعتبر من الفنانات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

دراسة الفنانة التركية يلدز

درست يلدز في مدرسة سيسلي بروجرس الثانوية ثم تخرجت من كلية علم النفس من جامعة إسطنبول بيلجي، وتعلمت الكثير من اللغات بجانب اللغة التركية هم الألمانية والإنجليزية وتتحدثهم بطلاقة، وهي تعيش في إسطنبول مع عائلتها، وترتيبها الأخير بين أخواتها الثلاثة، دخلت عالم التمثيل بالصدفة فهو لم يكن من اهتماماتها.

في عام 2011 بدأت يلدز العمل بالتمثيل وذلك من خلال دورها في مسلسل السيئون السبعة، ثم حصلت على شهرة أكبر بعدما شاركت في بطولة مسلسل من أجل أبنتي، ثم ظهرت موهبتها الحقيقية بعد دور البطولة في مسلسل أحبني هكذا ، ومن أهم الأدوار وأكثرها شهرة دور الفتاة الغنية المتكبرة المغرورة في مسلسل زواج مصلحة، وقد شاركت في أعمال سينمائية مثل دورها في الفيلم الكوميدي أخت الزوج الذي تم عرضه في السينما عام 2016.

أجمل إطلالات يلدز بطلة مسلسل التفاح الحرام

مسلسل التفاح الحرام

مسلسل التفاح الحرام ويسمى باللغة التركية Yasak Elma‏ هو مسلسل تلفزيوني تركي من بطولة ايدا ايجي وشيفال سام وبيرك أوقتاي وبيران داملا يلماز ومراد أيغن.

وتدور أحداث مسلسل التفاحة الحرام في تركيا إسطنبول ويجسد المسلسل قصة زينب ويلديز وهما أختين يعيشان في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهم حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي.

تتمتع بشخصية يلديز مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني جداً تنعم معه بالثراء والرفاهية، وتستمر الأحداث أما أختها زينب تلتقي مع اليهان ذلك الشاب الغني الذي يرأس مجموعة شركات كبرى، ويقع اليهان في حب زينب وتنشأ بينهم علاقة حب قوية مفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة واللطيفة ويتزوجان ويسافران.

إطلالات اندر بطلة مسلسل التفاح الحرام