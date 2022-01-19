إطلالات اندر بطلة مسلسل التفاح الحرام

اندر اسمها الحقيقي شيفال سام ھevval Sam ممثلة ومغنية تركية متألقة ولدت في اسطنبول 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1973، عمرها 47 سنة.

برجها الفلكي هو برج العقرب، يبلغ طولها 165 سم، ويبلغ وزنها 56 كيلومتر، وهي مسلمة، لون شعرها الأسود، لون عينها الأزرق،

وقد تزوجت 1993 من لاعب الكرة السابق متين تكين ، وقد انجبت من هذا الزواج طارق أمير، وهي ابنة المطربة لمان سام، وعاشت حياة بسيطة جدًا بالرغم من ذلك، وعاشت بعيدًا عن أضواء الكاميرا والعمل،1999 اعلنت خبر انفصالها، وكما أنها لم تتزوج حتى الآن.

قد تلقت شوال سام تعليمها الابتدائي، والإعدادي بمدرسة على يوجيل الأبتدائية ، وقد درست في قسم الإنشاء، البناء، المدرسة المهنية بقسم الترميم بالمدرسة الثانوية بإسطنبول. وقد أنهت الماجستير في قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بجامعة مرمرة.

شاركت بالعديد من المسلسلات وأهمها سوبر بابا ، فريدة، التجول بموجات العشق، تحت النجوم ، كارا أوغلان، الوردة البيضاء ، موجان باى، يوجد طفل، مرة أخرى عشقى، حكايات العشق بالمدينة، ديرمان، حكايات عجيبة، القرن العظيم، مسلسل التفاح الحرام.

ومن أهم الجوائز التي حصلت عليها الجوائز التي حصلت عليها سباق جوائز الجود بالاتحاد الأوروبى 2011، جائزة أفضل فنانة للعام قمة الابداع في جامعة سلجوق بقونيا 2010، جائزة أفضل فنانة في جامعة شوكورفا 2010، جائزة أفضل فنانة شعبية بتركية، جامعة اسطنبول للتقنية بالبحر الأسود في عام 2009، جائزة أفضل فنانة موسيقية شعبية عن جوائز موسيقى الفيديو بتلفزيون كرال 2009، جائزة أفضل فنانة موسيقية للعام 2009، جائزة أفضل فنانة، الفراشة الذهبية لجريدة الحرية 2009، جائزة أفضل فنانة بالمدرسة الثانوية ببرتينفيال 2009 جائزة المساهمة بتعليم يوكفو 2009، جائزة أفضل ممثلة، ومغنية عن منظمة المجتمع الاجتماعية 2009، جائزة أفضل فنانة عن جامعة أسطنبول الفنية 2007.

مسلسل التفاح الحرام

مسلسل التفاح الحرام أو التفاحة الممنوعة باللغة التركية Yasak Elma‏ هو مسلسل تلفزيوني تركي من بطولة ايدا ايجي وشيفال سام وبيرك أوقتاي وبيران داملا يلماز ومراد أيغن عُرض لأول مرة على قناة فوكس ومودرن ألوان.

قصة مسلسل التفاح الحرام

قصة مسلسل التفاح الحرام تدور أحداث مسلسل التفاحة الحرام في تركيا إسطنبول ويجسد المسلسل قصة زينب ويلديز وهما أختين يعيشان في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهم حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي.

يلديز تتمتع بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني جداً تنعم معه بالثراء والرفاهية، وتستمر الأحداث أما أختها زينب تلتقي مع اليهان ذلك الشاب الغني الذي يرأس مجموعة شركات كبرى، ويقع اليهان في حب زينب وتنشأ بينهم علاقة حب قوية مفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة واللطيفة ويتزوجان ويسافران.

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